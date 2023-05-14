تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء
الأحد، 14 مايو 2023 - 15:03
كتب : FilGoal
دفع بيب جوارديولا بالثنائي جوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند في هجوم مانشستر سيتي أمام إيفرتون.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويسعى مانشستر سيتي مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي للحفاظ على قمة ترتيب المسابقة.
ويتواجد الرباعي كيفن دي بروين وبيرناردو سيلفا وجون ستونز وجاك جريليتش على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
حراسة المرمى: إيدرسون
الدفاع: روبن دياز - مانويل أكانجي - إيمريك لابورت - وايل وولكر.
الوسط: إلكاي جوندوجان - فيل فودين - رياض محرز - رودري.
الهجوم: إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز
ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة عن أرسنال ولكن لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة.
ويحتاج مانشستر سيتي للفوز في ثلاث مباريات من الأربعة المتبقيين لحصد اللقب بشكل رسمي.