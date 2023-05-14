تين هاج يتفوق على مورينيو وآخرون في أول مواسمه مع يونايتد

أصبح إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أكثر مدرب حقق انتصارات في موسمه الأول مع الشياطين الحمر على مدار تاريخ النادي.

وقاد تين هاج فريقه مانشستر يونايتد للفوز 2-0 على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بملعب أولد ترافورد.

الفوز على ولفرهامبتون كان رقم 38 للمدرب الهولندي هذا الموسم في كل البطولات، ليصبح أكثر مدرب حقق انتصارات في موسمه الأول مع الفريق على مدار تاريخ النادي، حسب موقع يونايتد.

الرقم كان مسجلًا باسم جوزيه مورينيو، الذي تولى تدريب الشياطين الحمر في 2016-2017 وحقق 37 انتصارًا بذلك الموسم ونجح في التتويج بالدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.

لم يتمكن أي مدرب آخر من تحقيق أكثر من 30 فوزا في أول مواسمه بمسرح الأحلام، وبعد مورينيو يأتي ديفيد مويس بـ 27 فوزًا في موسم 2013-14، وفرانك أوفاريل بـ 24 فوزًا في موسم 1971-72، وويلف مكجينيس بـ 23 فوزًا في موسم 1969-70، ثم لويس فان خال بـ 23 فوزًا في موسم 2014-15.

مع بقاء 3 مباريات على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يمكن لتين هاج أن يرفع رقمه التاريخي ليصبح 43 انتصارا بأول مواسمه في مانشستر يونايتد.

سيعني ذلك بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ولقب جديد يدخل خزانة النادي بعد كأس رابطة المحترفين هذا الموسم.

المدربون الأكثر فوزا في أول مواسمهم مع مانشستر يونايتد

إريك تن هاج - 38 فوزا

جوزيه مورينيو - 37 فوزا

ديفيد مويس - 27 فوزا

فرانك أوفاريل - 24 فوزا

ويلف مكجنيس - 23 فوزا

لويس فان خال - 23 فوزا

ثنائية أنتوني مارسيال وأليخاندرو جارناتشو منحت يونايتد 3 نقاط جديدة في الصراع نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في ظل المنافسة مع ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

ويتأجج الصراع في الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ليس على اللقب فقط، بل على التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية على اللقب في ظل تصدر مانشستر سيتي لجدول المسابقة بفارق نقطة عن أرسنال، مع مباراة مؤجلة لرجال بيب جوارديولا.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة بين أكثر من فريق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.

الموقف حاليا في جدول الدوري الإنجليزي كالتالي:

وضمن سيتي وأرسنال التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، لتنحصر البطاقتين المتبقيتين وباقي المقاعد الأوروبية بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول وبرايتون.

ونستعرض في السطور التالية المباريات المتبقية لكل فريق:

نيوكاسل يونايتد

مؤجلة من الجولة 25: على ملعبه ضد برايتون

الجولة 37: على ملعبه ضد ليستر سيتي

الجولة 38: خارج ملعبه ضد تشيلسي

مانشستر يونايتد

الجولة 37: خارج ملعبه ضد بورنموث

مؤجلة من الجولة 32: على ملعبه ضد تشيلسي

الجولة 38: على ملعبه أمام فولام

ليفربول

الجولة 36: خارج ملعبه ضد ليستر سيتي

الجولة 37: على ملعبه ضد أستون فيلا

الجولة 38: خارج ملعبه أمام ساوثامبتون

برايتون

الجولة 36: خارج ملعبه ضد أرسنال

مؤجلة من الجولة 25: خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد

الجولة 37: على ملعبه أمام ساوثامبتون

مؤجلة من الجولة 32: على ملعبه أمام مانشستر سيتي

الجولة 38: خارج ملعبه ضد أستون فيلا

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 28 مايو.