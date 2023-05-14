مولر: سأستمر مع بايرن الموسم المقبل

نفى توماس مولر نجم بايرن ميونيخ رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، كما أشارت بعض التقارير.

وقال مولر في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لقد أخبرت الإدارة أنني سألعب في بايرن الموسم المقبل، قلت ذلك لأوليفر كان في مكتبه".

وأضاف "تحدثنا عن وضع النادي ووضعي. الوضع في الواقع ليس دراماتيكيا كما يتصور البعض".

وأكمل "هل أفكر في هذه الخطوة؟ لا.. التفكير في المغادرة لا مكان له. نحن في صراع لقب الدوري الألماني الآن".

وكان أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ قد نية توماس مولر في الرحيل عن صفوف البافاري بنهاية هذا الموسم.

قبل أيام، قال أوليفر كان في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "هل أتوقع مغادرة مولر بنهاية الموسم؟ هذا لن يحدث".

وأضاف "توماس يتمتع بلياقة بدنية ممتاز، وقليلا ما يصاب، ولديه شخصية قوية جدًا. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأتم حارس بايرن السابق "أنا متأكد من أن توماس مولر سيواصل لعب الكثير من المباريات معنا".

وكان توماس مولر نجم منتخب ألمانيا قد أكد استمراره مع المانشافت وعدم الاعتزال دوليا.

وذلك بعدما ألمح للاعتزال على الصعيد الدولي عقب كارثة خروج ألمانيا من الدور الأول لكأس العالم 2022، وللمرة الثانية على التوالي.

وقال مولر للصحفيين في يناير الماضي: "لقد تأثرت بعد توديع كأس العالم، لقد كانت لحظة حزينة".

وأضاف "فكرت في الأمر وتبادلت الحديث مع هانز فليك مدرب المنتخب الألماني. طالما أنني لاعب محترف، سأكون جاهزا لتمثيل المانشافت دائما".

وأكمل "على المدرب أن يقرر متى وكيف يدفع بي. نستهدف النجاح مرة أخرى".

وأتم "لدى فليك العديد من الخيارات في الهجوم، لكنني سأكون حاضرا عندما يحتاج المدرب إلي".

وشارك لاعب بايرن ميونيخ مع ألمانيا في 120 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع 40 آخرين.

عقب توديع المونديال، تحدث مولر قائلا: "إن كانت هذه هي مباراتي الأخيرة فقد خضت هذه المسيرة بمتعة كبيرة".

وواصل "حظينا بلحظات مدهشة معا لا تصدق".

وتابع "قدمت كل ما لدي في الملعب، لقد فعلت ذلك بالحب".

اللاعب صاحب الـ33 عاما توج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا وحصل على المركز الثالث في 2010.