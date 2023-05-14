بعد التعادل في المغرب.. مدرب الوداد: يمكننا التأهل على حساب صنداونز

الأحد، 14 مايو 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

الوداد - صنداونز

يؤمن سفين فاندنبروك مدرب الوداد المغربي بقدرة فريقه على التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب منافسه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وعاد صنداونز بالتعادل من المغرب مع الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فاندنبروك في تصريحات نقلها موقع كاف: "على المستوى الهجومي، لم نجد مساحة لخلق خطر حقيقي. الفريق المنافس كان منظما بشكل جيد، لاعبوه يملكون قدرات فنية تسمح لهم بإخراج الكرة بسهولة شديدة حتى لو تحت الضغط".

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وأضاف "هناك شيء واحد فقط لم نفعله أبدا، وهو الضغط على حارس المرمى، كما لم ننجح من الجانب الفني والتكتيكي".

وأكمل "أمامنا أسبوع آخر قبل لقاء الإياب. انتهت المباراة الأولى بنتيجة التعادل وكنا نأمل أن تكون أفضل. ستبقى هذه النتيجة خطيرة بالنسبة للفريقين، يجب على المنافس أن يكون قادرا على إحداث الفارق على أرضه أيضا".

وأتم المدرب البلجيكي "لا يزال بإمكاننا التأهل، لم نخسر مباراة الذهاب بل تعادلنا".

واستطاع صنداونز التعادل سلبيا مع الوداد رغم طرد لاعبين من فريقه، في المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وخاض صنداونز أكثر من شوط كامل بعشرة لاعبين، وتلقى في الدقائق الأخيرة من المباراة الطرد الثاني.

وتقام مباراة الإياب بجنوب إفريقيا السبت المقبل.

الفائز من مواجهة الإياب سيلعب ضد الفائز في مواجهة الأهلي والترجي، في نهائي المسابقة.

ووضع الأهلي قدما في النهائي بالفوز 3-0 على ملعب منافسه في لقاء الذهاب.

وتقام مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.

الوداد صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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