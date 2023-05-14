موكوينا: فخور بشجاعة لاعبي صنداونز أمام الوداد.. والمهمة لا تزال صعبة

الأحد، 14 مايو 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

الوداد - صنداونز

أشاد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز بلاعبيه بعد التعادل أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم طرد اثنين من لاعبيه.

واقتنص صنداونز تعادلا ثمينا من مركب محمد الخامس بعد خوض أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين قبل أن يتعرض مارسيلو أليندي للطرد في الدقائق الأخيرة ليلعب صنداونز بتسعة لاعبين.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب بين الفريقين، قبل إقامة لقاء الإياب في جنوب إفريقيا السبت المقبل.

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وقال موكوينا عقب اللقاء في تصريحات نقلها موقع كاف الرسمي: "أنا فخور بهؤلاء اللاعبين لأدائهم الشجاع في ظروف صعبة للغاية".

وأضاف "اللاعبون أظهروا معدل عمل لا يصدق وانضباطا خططيا بالإضافة للتكيف مع الموقف الصعب، أكن لهم الكثير من التقدير لأنهم كانوا رائعين".

وأوضح مدرب صنداونز "قبل البطاقة الحمراء كنا جيدين جدا واستحوذنا على 65% ولكن بعد الطرد الأول كان علينا التكيف على تلك الظروف".

وشدد موكوينا "لذلك أرى أن الأمر يبدو وكأنه فوز لنا".

وعن الاقتراب من النهائي قال موكوينا: "لم ينته الأمر أبدا، هذا هو دوري الأبطال ومازلنا نلعب ضد فريق جيد للغاية يمتلك لاعبين جيدين، فقط انتهينا من الشوط الأول".

واختتم موكوينا تصريحاته "المهمة لا تزال صعبة، وعلينا أن نبقى مركزين ومواصلة العمل الجيد في بريتوريا".

دوري أبطال إفريقيا صنداونز الوداد موكوينا
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