مدافع ينافس هالاند ودي بروين على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم

يتنافس الثلاثي إرلينج هالاند وكيفن دي بروين وناثان آكي على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي لموسم 2022-2023.

حصل الثلاثي على أعلى نسبة تصويت بين زملائهم في الفريق، ليفتح باب التصويت بين جماهير سيتي لاختيار أفضلهم.

ويتألق الثلاثي في رحلة مانشستر سيتي نحو ثلاثية تاريخية، إذ ينافس الفريق على لقب الدوري الإنجليزي ويصارع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ماذا قدم هالاند ودي وبروين وآكي؟

هالاند

سجل هالاند في موسمه الأول مع سيتي 51 هدفا وصنع 8 في جميع البطولات.

دخل المهاجم النرويجي تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما حقق أرقام قياسية عديدة.

وتوج هالاند بجائزة رابطة كتاب كرة القدم كأفضل لاعب في العام.

ومن المتوقع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

دي بروين

تألق البلجيكي في صفوف سيتي هذا الموسم، إذ صنع 24 هدفا وسجل 10 في كل المسابقات حتى الآن.

ينافس دي بروين على هذه الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته مع الفريق السماوي، وذلك بعد أن عادل الرقم القياسي لريتشارد دن بالترشح لها 4 مرات.

آكي

أصبح آكي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها بيب جوارديولا بعدما تألق في المراكز الخلفية.

شارك آكي في 38 مباراة مع سيتي حتى الآن، وأصبح على بعد مباراتين ليعادل أكثر مشاركة له في موسم واحد خلال مسيرته.

وسجل المدافع الهولندي 3 أهداف هذا الموسم.