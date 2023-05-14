مدافع ينافس هالاند ودي بروين على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم

الأحد، 14 مايو 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف هالاند

يتنافس الثلاثي إرلينج هالاند وكيفن دي بروين وناثان آكي على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي لموسم 2022-2023.

حصل الثلاثي على أعلى نسبة تصويت بين زملائهم في الفريق، ليفتح باب التصويت بين جماهير سيتي لاختيار أفضلهم.

ويتألق الثلاثي في رحلة مانشستر سيتي نحو ثلاثية تاريخية، إذ ينافس الفريق على لقب الدوري الإنجليزي ويصارع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
صحيفة abc: تغيير كامافينجا قد يكلف ريال مدريد نقاط مواجهة خيتافي ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال الصباح التركية: تريزيجيه وافق على الراتب المعروض من أهلي جدة موعد مباريات الأحد 14 مايو 2023.. إثارة في إنجلترا وبرشلونة من أجل اللقب

ماذا قدم هالاند ودي وبروين وآكي؟

هالاند

سجل هالاند في موسمه الأول مع سيتي 51 هدفا وصنع 8 في جميع البطولات.

دخل المهاجم النرويجي تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما حقق أرقام قياسية عديدة.

وتوج هالاند بجائزة رابطة كتاب كرة القدم كأفضل لاعب في العام.

ومن المتوقع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

دي بروين

تألق البلجيكي في صفوف سيتي هذا الموسم، إذ صنع 24 هدفا وسجل 10 في كل المسابقات حتى الآن.

ينافس دي بروين على هذه الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته مع الفريق السماوي، وذلك بعد أن عادل الرقم القياسي لريتشارد دن بالترشح لها 4 مرات.

آكي

أصبح آكي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها بيب جوارديولا بعدما تألق في المراكز الخلفية.

شارك آكي في 38 مباراة مع سيتي حتى الآن، وأصبح على بعد مباراتين ليعادل أكثر مشاركة له في موسم واحد خلال مسيرته.

وسجل المدافع الهولندي 3 أهداف هذا الموسم.

مانشستر سيتي إرلينج هالاند كيفن دي بروين ناثان أكي
نرشح لكم
تين هاج يتفوق على مورينيو وآخرون في أول مواسمه مع يونايتد ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال أورنيستين: الاتفاق تم.. بوكيتينو إلى تشيلسي خلال ساعات بتدخل رئاسي.. الاتحاد الجابوني يعلن عبر في الجول عودة أوباميانج من الاعتزال الدولي دي خيا يضمن الحصول على القفاز الذهبي نحو الأبطال.. مانشستر يونايتد يستثمر هدية نيوكاسل ويهزم ولفرهامبتون بعد 11 موسم.. ساوثامبتون يهبط من الدوري الإنجليزي تشيلسي بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي.. وأستون فيلا يزيد أوجاع توتنام
أخر الأخبار
تغيير ملعب مواجهة أسوان ضد البنك الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
الصراع مشتعل نحو اللقب.. تعرف على المباريات المتبقية لـ بايرن ودورتموند 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج يتفوق على مورينيو وآخرون في أول مواسمه مع يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
محكمة القضاء الإداري تؤجل دعوى الأهلي ببطلان لجنة الانضباط إلى 28 مايو ساعة | الكرة المصرية
مولر: سأستمر مع بايرن الموسم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
بعد التعادل في المغرب.. مدرب الوداد: يمكننا التأهل على حساب صنداونز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
موكوينا: فخور بشجاعة لاعبي صنداونز أمام الوداد.. والمهمة لا تزال صعبة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الهلال السعودي: لن أرد على أي أسئلة بشأن ميسي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 4 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك