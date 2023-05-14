ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال

يتأجج الصراع في الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ليس على اللقب فقط، بل على التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية على اللقب في ظل تصدر مانشستر سيتي لجدول المسابقة بفارق نقطة عن أرسنال، مع مباراة مؤجلة لرجال بيب جوارديولا.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة بين أكثر من فريق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.

الموقف حاليا في جدول الدوري الإنجليزي كالتالي:

وضمن سيتي وأرسنال التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، لتنحصر البطاقتين المتبقيتين وباقي المقاعد الأوروبية بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول وبرايتون.

ونستعرض في السطور التالية المباريات المتبقية لكل فريق:

نيوكاسل يونايتد

مؤجلة من الجولة 25: على ملعبه ضد برايتون

الجولة 37: على ملعبه ضد ليستر سيتي

الجولة 38: خارج ملعبه ضد تشيلسي

مانشستر يونايتد

الجولة 37: خارج ملعبه ضد بورنموث

مؤجلة من الجولة 32: على ملعبه ضد تشيلسي

الجولة 38: على ملعبه أمام فولام

ليفربول

الجولة 36: خارج ملعبه ضد ليستر سيتي

الجولة 37: على ملعبه ضد أستون فيلا

الجولة 38: خارج ملعبه أمام ساوثامبتون

برايتون

الجولة 36: خارج ملعبه ضد أرسنال

مؤجلة من الجولة 25: خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد

الجولة 37: على ملعبه أمام ساوثامبتون

مؤجلة من الجولة 32: على ملعبه أمام مانشستر سيتي

الجولة 38: خارج ملعبه ضد أستون فيلا

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 28 مايو.