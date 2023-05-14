صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب

عاد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بالتعادل من المغرب مع الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع صنداونز التعادل سلبيا مع الوداد رغم طرد لاعبين من فريقه، في المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وخاض صنداونز أكثر من شوط كامل بعشرة لاعبين، وتلقى في الدقائق الأخيرة من المباراة الطرد الثاني.

بدأ صنداونز المباراة بضغط هجومي ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق تشالويلي.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة للفيديو والتأكد من وجود حالة تسلل.

وتلقى صنداونز ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه نيو مايما للطرد بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي الوداد في الدقيقة 42.

ليكمل صنداونز المباراة بعشرة لاعبين فقط.

في الشوط الثاني ظهر الوداد أفضل في الجانب الهجومي وأهدر زهير المترجي فرصة التسجيل من انفراد بالمرمى.

ومرة أخرى كاد الوداد أن يسجل عن طريق حميد أحداد بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم في الدقيقة 87.

ورد صنداونز بفرصة خطيرة بمجهود فردي من المهاجم تشالويلي الذي سدد كرة مباشرة مرت أعلى العارضة.

ومجددا تلقى صنداونز ضربة جديدة بعد طرد لاعبه مارسيلو أليندي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتدخل أليندي بقوة على أحد لاعب الوداد ليتوقف اللعب ويخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو، ويعود ويلغي البطاقة الصفراء ويشهر له البطاقة الحمراء.

ليتأكد غياب الثنائي أليندي ومايما عن صنداونز في مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

واستطاع صنداونز التعادل سلبيا مع الوداد رغم خوضه أكثر من شوط كامل بعشرة لاعبين في المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

بدأ صنداونز المباراة بضغط هجومي ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق تشالويلي.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة للفيديو والتأكد من وجود حالة تسلل.

وتلقى صنداونز ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه نيو مايما للطرد بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي الوداد في الدقيقة 42.

ليكمل صنداونز المباراة بعشرة لاعبين فقط.

في الشوط الثاني ظهر الوداد أفضل في الجانب الهجومي وأهدر زهير المترجي فرصة التسجيل من انفراد بالمرمى.

ومرة أخرى كاد الوداد أن يسجل عن طريق حميد أحداد بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم في الدقيقة 87.

ورد صنداونز بفرصة خطيرة بمجهود فردي من المهاجم تشالويلي الذي سدد كرة مباشرة مرت أعلى العارضة.