خبر في الجول - أمين عمر على رأس طاقم حكام مصري لمباراة عودة أوباميانج إلى الجابون

السبت، 13 مايو 2023 - 23:05

كتب : حسام أحمد

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

جاء ذلك وفقا لما قاله ويلفريد ندونج مستشار رئيس الاتحاد للجابوني لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: أمين عمر

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حكم مساعد 1: محمود أبو الرجال

حكم مساعد 2: أحمد حسام طه

الحكم الرابع: محمود البنا

ويراقب المباراة بيدرو ألوجو أوندو أبيكو من غينيا الاستوائية.

وكان ندونج قد أعلن عبر FilGoal.com عن عودة بيير إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي الإنجليزي من الاعتزال الدولي.

ويتواجد منتخب الجابون في المجموعة التاسعة للتصفيات مع السودان وموريتانيا والكونغو الديمقراطية.

ويلعب المنتخب الجابوني ضد نظيره الكونغولي في 18 يونيو المقبل.

ويحتل منتخب الجابون صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب السودان بـ 6 نقاط، ثم موريتانيا بـ 5 نقاط، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بـ 4 نقاط.

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