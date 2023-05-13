أورنيستين: الاتفاق تم.. بوكيتينو إلى تشيلسي خلال ساعات

السبت، 13 مايو 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

بوكيتينو

أتم تشيلسي اتفاقه مع ماوريسيو بوكيتينو ليكون مدرب الفريق الجديد وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك.

وفقا لأورنيستين فإن المفاوضات بين النادي والمدرب جارية منذ شهر إبريل الماضي ووصلت إلى اتفاق كامل بين الطرفين حاليا.

ويستعد تشيلسي للإعلان بشكل رسمي عن تعيين بوكيتينو كمدرب للفريق بداية من الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة.

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وسيجلب المدرب الإسباني طاقم تدريبي كامل برفقته وسيتناقش مع الإدارة حول خطة سوق الانتقالات بشكل فريق.

ويتولى فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي وقائده السابق مهمة تدريب النادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

بوكيتينو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا عندما كان مدربا لـ توتنام لمدة 4 مواسم.

وكانت تجربة الأرجنتيني الأخيرة مع باريس سان جيرمان لكنها لم تُدم سوى موسم ونصف.

تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو الدوري الإنجليزي
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