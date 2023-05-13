بتدخل رئاسي.. الاتحاد الجابوني يعلن عبر في الجول عودة أوباميانج من الاعتزال الدولي

كشف ويلفريد ندونج مستشار رئيس الاتحاد للجابوني لكرة القدم عن عودة بيير إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي من الاعتزال الدولي.

وقال ندونج في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أوباميانج قرر التراجع عن قرار الاعتزال الدولي وسيعود لتمثيل منتخب الجابون من جديد".

وأضاف "سيتواجد أوباميانج مع منتخب الجابون يوم 18 يونيو في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية".

وأوضح "أوباميانج سيدلي ببيان في غضون أيام قليلة".

وتابع ندونج "رئيس جمهورية الجابون عقد جلسة مع أوباميانج من أجل عودة اللاعب لتمثيل منتخب الجابون والتراجع عن قرار الاعتزال الدولي، ودائما ما نستجيب لنداء رئيس الجمهورية".

وواصل "تحدث أوباميانج باستفاضة أمس مع مدرب المنتخب الجابوني باتريس نوفو، وناقشا هذه المسألة بطبيعة الحال".

ونفى ندونج وضع أوباميانج لأي شروط لأجل العودة، حيث قال: "نحن لا نضع شروطًا لرئيس دولة أبدًا عندما يطلب منا العودة لتمثيل لمنتخب الوطني".

واختتم "أوباميانج هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الجابونية، وحقق الكرة الذهبية الإفريقية، وهداف الدوري في ألمانيا وإنجلترا، لا يمكن أن يترك المنتخب الوطني بهذه البساطة، وسيعود لتمثيل المنتخب الوطني مجددًا بنسبة 100%".

واعتزل أوباميانج اللعب الدولي قبل عام، تحديدا في 18 مايو 2022.

أوباميانج سبق أن لعب مباراة واحدة بقميص منتخب فرنسا تحت 21 عاما في 2009.

ثم ارتدى قميص المنتخب الجابوني الأولمبي، ثم المنتخب الأول الذي خاض معه 72 مباراة سجل خلالها 30 هدفا أصبح بها الهداف التاريخي للفهود.

وكانت آخر مشاركة لأوباميانج بقميص منتخب بلاده ضد موريتانيا وديا وسجل هدفا في التعادل في يناير 2022 قبل كأس الأمم الإفريقية 2021.

ولم يشارك أوبا مع الفهود في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا ثم استبعاده من القائمة لأسباب تأديبية.

أوبا بدأ مسيرته مع باستيا الفرنسي ثم ميلان الإيطالي وعاد لفرنسا من بوابة ليل ثم موناكو ثم سانت إيتيان.

وفي 2013 انتقل لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني وتألق معه على مدار 5 سنوات، وهو ما فتح أمامه الطريق للانتقال إلى أرسنال الإنجليزي، ولكن فترة من المشاكل مع المدرب ميكيل أرتيتا قادته للانتقال إلى برشلونة في يناير 2022 بعد فسخ تعاقده.

ثم رحل بعدها المهاجم الجابوني -33 عاما- إلى تشيلسي في صيف 2022، بعد تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السابق، ليقضي موسما سيئا مع البلوز على المستوى الفردي والجماعي.