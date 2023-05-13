انتهت أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) صنداونز.. تعادل سلبي

السبت، 13 مايو 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

الوداد - صنداونز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 90: طرد مارسيلو أليندي لاعب صنداونز

ق 87: أحداد يهدر التقدم

ق 64: فرصة الأول تضيع

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: الأول يضيع بغرابة

ق 42: طرد نيو مايما لاعب صنداونز

ق 11: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 10: جووووول تشالويلي والأول

انطلاق المباراة

الوداد المغربي صنداونز
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