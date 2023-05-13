انتهت أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) صنداونز.. تعادل سلبي
السبت، 13 مايو 2023 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 90: طرد مارسيلو أليندي لاعب صنداونز
ق 87: أحداد يهدر التقدم
ق 64: فرصة الأول تضيع
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 44: الأول يضيع بغرابة
ق 42: طرد نيو مايما لاعب صنداونز
ق 11: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 10: جووووول تشالويلي والأول
انطلاق المباراة
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