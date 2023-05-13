انتهت أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) صنداونز.. تعادل سلبي

صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب

قمصان: الأهلي لا يشبع من البطولات.. وهذه حقيقة العقوبات على الأخطاء في الملعب

خبر في الجول - أمين عمر على رأس طاقم حكام مصري لمباراة عودة أوباميانج إلى الجابون

بتدخل رئاسي.. الاتحاد الجابوني يعلن عبر في الجول عودة أوباميانج من الاعتزال الدولي

تقرير: الترجي استقر على تعيين مجدي تراوي كمدرب خلفا لـ نبيل معلول

تقرير جزائري: بلايلي يقترب من العودة للترجي

بسبب ثلاثية الأهلي.. نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجي

مدير منتخب مصر: كاف لا يتعامل بعدالة في أزمة غينيا.. ونريد اللعب في هذا الموعد