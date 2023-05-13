تقرير: الترجي استقر على تعيين مجدي تراوي كمدرب خلفا لـ نبيل معلول

السبت، 13 مايو 2023 - 20:10

كتب : FilGoal

مجدي تراوي - الترجي التونسي

استقر الترجي التونسي على المدرب الجديد للفريق خلفا لنبيل معلول.

وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية أن إدارة الترجي برئاسة حمدي المدب قررت تعيين مجدي تراوي كمدرب مؤقت للفريق.

وذلك لضيق الوقت قبل مباراة الأهلي.

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ورأت إدارة الترجي أن تراوي يعرف كل كبيرة وصغيرة في الفريق وهو الأنسب لهذا المنصب في الوقت الحالي.

وعمل تراوي في الدوري المصري كمدرب مساعد لـ معين الشعباني مع نادي المصري.

وأعلن نبيل معلول استقالته من تدريب نادي الترجي التونسي عقب الهزيمة من الأهلي بثلاثية.

وخسر الترجي من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب رادس في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فوز تاريخي

كبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي مجدي تراوي
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