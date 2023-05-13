دي خيا يضمن الحصول على القفاز الذهبي

السبت، 13 مايو 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد

ضمن دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الحصول على جائزة القفاز الذهبي كأكثر حارس حصولا خروجا في مباريات بشباك نظيفة.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل ليصل إلى المباراى الـ 16 التي يخرج خلالها بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم.

وضمن دي خيا الحصول على الجائزة مع إمكانية معادلة رقمه من قبل 3 حراس آخرين.

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ويمتلك كل من أليسون بيكر حارس ليفربول وأرون رامسديل حارس أرسنال ونيك بوب حارس نيوكاسل 13 مباراة بشباك نظيفة لكل منهم مع تبقي 3 مباريات ما يعني إمكانية معادلتهم رقم دي خيا مع عدم وجود فرصة لتخطيه.

ويمتلك دي خيا الفرصة للانفراد بالرقم بدون النظر لنتائج الآخرين في ظل تبقي مباراتين لفريقه.

وفي حال تساوى أكثر من حارس في عدد مرات المباريات بشباك نظيفة فإن الجائزة تذهب لكل منهم ويتقاسموها.

وشارك دي خيا في 35 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري بالموسم الحالي وسكن مرماه 41 هدفا.

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