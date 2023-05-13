نحو الأبطال.. مانشستر يونايتد يستثمر هدية نيوكاسل ويهزم ولفرهامبتون

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي المباراة أنتوني مارسيال في الدقيقة 32 وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 94.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 66 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد الثالث الذي تعادل اليوم مع ليدز يونايتد 2-2.

يونايتد وضع نفسه على مسافة 4 نقاط من ليفربول أقرب ملاحقيه في المركز الخامس، بنفس العدد من المباريات (35) في الوقت الحالي.

ويلعب ليفربول في الجولة الحالية مع ليستر سيتي يوم الإثنين، فيما يملك يونايتد مباراة مؤجلة سيلعبها ضد تشيلسي بين الجولتين المقبلتين.

أما ولفرهامبتون فقد تجمد رصيده عند 40 نقطة من 36 مباراة في المركز الثالث عشر.

طوفان أحمر

حاول مانشستر يونايتد بكثافة في الشوط الأول، بعد ركنية ولفرهامبتون التي سدد منها كريج داوسون رأسية فوق العارضة في الدقيقة 10.

وكاد أنتوني أن يسجل في الدقيقة 11 ولكن كرته مرت بجوار القائم، فيما حاول رافاييل فاران في الدقيقة 22 على حدود المنطقة لتمر الكرة بعيدا عن المرمى.

استمرت محاولات يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 27 من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس المرمى دانييل بينتلي.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 32 بتسديدة من مارسيال بعد تمريرة من أنتوني، ليضع الكرة في المرمى بسهولة.

ارتداد

استغل يونايتد محاولة ولفرهامبتون لتعديل النتيجة ونال العديد من المرتدات الخطرة في الشوط الثاني، ولكنه لم يسجل منها قبل الدقيقة 94.

في الدقيقة 49 سدد كريستيان إريكسن كرة اصطدمت بدفاع الذئاب، وفي الدقيقة 58 حاول أنتوني ولكن تسديدته جاورت القائم.

وأتى دانييل بودينسي وتوتي بدلا من ماتيوس كونيا وهوجو بوينو في صفوف ولفرهامبتون في الدقيقة 62.

على الجانب الآخر حل فاوت فيجورست بدلا من أنتوني مارسيال في الدقيقة 69.

فيما أتى فريد وهاري ماجواير وأليخاندرو جارناتشو بدلا من كريستيان إريكسن ورافاييل فاران وجادون سانشو في الدقيقة 81.

وحاول كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 82 ولكن الحارس تصدى.

وفي الدقيقة 90 سدد برونو من ركلة حرة مرت فوق العارضة.

وأخيرا في الدقيقة 94 سجل أليخاندرو جارناتشو من انفراد بتسديدة رائعة اصطدمت بالقائم من الداخل ثم سكنت الشباك.

ويتبقى للشياطين الحمر 3 مباريات في الدوري، ضد بورنموث (خارج الأرض) وتشيلسي وفولام (داخل الأرض).