بعد 11 موسم.. ساوثامبتون يهبط من الدوري الإنجليزي

السبت، 13 مايو 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

ساوثامبتون

تأكد هبوط فريق ساوثامبتون من الدوري الإنجليزي بعدما خسر أمام فولام بهدفين دون رد في الجولة 36 من المسابقة.

ويحتل ساوثامبتون المركز الأخير في الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب مركز يؤدي للبقاء في الدوري وقبل جولتين من النهاية.

بينما رفع فولام رصيده إلى النقطة 51 في المركز التاسع.

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تقدم فولام في الدقيقة 48 بهدف سجله كارلوس فينيسيوس، ثم أضاف ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وهبط ساوثامبتون من الدوري الإنجليزي بعد 11 موسم متتالي في المسابقة.

وخلال الموسم الحالي لجأ ساوثامبتون لتغيير الجهاز الفني 3 مرات في محاولة لتفادي الهبوط ولكن دون جدوى.

في مباراة أخرى فاز كريستال بالاس على بورنموث بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية فوز كريستال بالاس اللاعب إيزي.

وبهذا الفوز رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 43 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 39 في المركز الـ14.

ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
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