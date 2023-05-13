تشيلسي بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي.. وأستون فيلا يزيد أوجاع توتنام

السبت، 13 مايو 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

تشيلسي - رحيم ستيرلينج

واصل تشيلسي سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع نوتينجهام فورست بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36.

واستمر تشيلسي بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ووصل إلى النقطة رقم 43 في المركز الـ11.

كما وصل نوتينجهام فورست إلى النقطة 34 في المركز الـ16.

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تقدم نوتينجهام في الدقيقة 14 عن طريق تايو أونيي، قبل أن يتعادل تشيلسي بهدف سجله رحيم ستيرلينج في الدقيقة 51.

وأضاف رحيم ستيرلينج هدفه الثاني في الدقيقة 58، لكن تايو أونيي أبى أن يخرج فريقه مهزوما وسجل هدف التعادل في الدقيقة 62.

في مباراة زاد أستون فيلا من أوجاع توتنام وفاز عليه بهدفين مقابل هدف.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 57 في المركز السابع، ليتساوى مع توتنام صاحب المركز السادس بنفس الرصيد.

تقدم أستون فيلا سريعا في الدقيقة 8 بهدف سجله ياكوب رامسي، ثم أضاف دوجلاس لويز الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل هاري كين هدف توتنام الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

ويعد هذا الانتصار هو السادس على التوالي لأستون فيلا على ملعبه في الدوري، بينما لم يفز توتنام خارج ملعبه للمرة السابعة على التوالي.

رحيم ستيرلينج تشيلسي الدوري الإنجليزي توتنام أستون فيلا
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