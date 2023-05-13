تقرير جزائري: بلايلي يقترب من العودة للترجي

السبت، 13 مايو 2023 - 18:17

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

يقترب يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر وأجاكسيو الفرنسي من العودة مرة أخرى إلى صفوف الترجي التونسي.

وذكر موقع "لا جازيت دي فانك" الجزائري أن بلايلي يقترب من فسخ تعاقده من ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وأن نادي الترجي هو الأقرب لضم بلايلي رغم وجود عدة أندية أخرى ترغب في التعاقد معه.

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كما أضاف الموقع أن نادي مولودية وهران الجزائري يرغب في ضم نجمه السابق.

ورحل بلايلي عن صفوف الترجي في 2019 وانضم لصفوف الأهلي السعودي ومنه إلى قطر القطري وبريست الفرنسي، قبل أن يستقر مع أجاكسيو.

ولعب البالغ من العمر 31 عاما مع أجاكسيو هذا الموسم 23 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وخسر الترجي على ملعبه أمام الأهلي بثلاثية دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعدها أعلن نبيل معلول استقالته من تدريب فريق باب سويقة.

يوسف بلايلي الترجي
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