بسبب ثلاثية الأهلي.. نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجي

السبت، 13 مايو 2023 - 17:33

كتب : FilGoal

نبيل معلول المدير الفني لـ الترجي

أعلن نبيل معلول استقالته من تدريب نادي الترجي التونسي عقب الهزيمة من الأهلي بثلاثية.

وخسر الترجي من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب رادس في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب معلول عبر حسابه على فيسبوك: "اتفهم حزن وخيبة جماهير الترجي بعد هذه الخسارة الصعبة واعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".

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واستمر "في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الإطار الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظروف الحالية لكنني حاولت بكل ما في وسعي لإيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج".

وشدد "لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الماضي، الحمد لله نجحنا في اشياء وأخفقنا في أشياء أخرى والانسان يخطئ ويصيب وتغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي".

وأتم "أدعو كافة الجماهير الترجية إلى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين ودعمهم في بقية المشوار في البطولة والكاس ورابطة الأبطال الإفريقية".

فوز تاريخي

كبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

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