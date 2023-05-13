نيوكاسل يتعادل مع ليدز ويشعل صراع دوري الأبطال مع ليفربول ويونايتد

السبت، 13 مايو 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

آلان سانت ماكسيمان - نيوكاسل

فرط نيوكاسل في انتصاره على ليدز يونايتد وتعادل معه اليوم إيجابيا بهدفين لكل منهما.

وحل نيوكاسل ضيفا على ليدز في ملعب إيلاند روود في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

افتتح لوك أيلينج أهداف المباراة لليدز في الدقيقة السابعة.

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وأهدر باتريك بامفورد فرصة مضاعفة النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وعقب ثلاث دقائق فقط أدرك كالوم ويلسون التعادل لنيوكاسل من ركلة جزاء.

وعاد كالوم ويلسون وسجل هدفا ثانيا له ولفريقه من ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 69.

وأدرك راسموس كريستنسين هدف التعادل لليدز في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد جونيور فيربو لاعب ليدز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع عقب حصوله على إنذارين.

بتلك النتيجة وصل رصيد نيوكاسل لـ66 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

فيما يأتي ليدز في المركز الـ18 بـ31 نقطة.

صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا

3- نيوكاسل 66 نقطة من 35 مباراة

4- مانشستر يونايتد 63 نقطة من 34 مباراة

5- ليفربول 62 نقطة من 35 مباراة

أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل له ليفربول هو 71 لذا وصول نيوكاسل ويونايتد لـ72 نقطة سيعني انتقال كتيبة المدرب يورجن كلوب للدوري الأوروبي بدلا من التأهل لدوري الأبطال.

وسيلاقي يونايتد منافسه ولفرهامبتون في وقت لاحق، بينما يلتقي ليفربول مع ليستر سيتي الإثنين المقبل.

نيوكاسل ليدز الدوري الإنجليزي
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