مدير منتخب مصر: كاف لا يتعامل بعدالة في أزمة غينيا.. ونريد اللعب في هذا الموعد

السبت، 13 مايو 2023 - 17:19

كتب : أحمد الخولي

روي فيتوريا - حازم إمام - محمد غرابة - مران منتخب مصر

أعرب محمد غرابة مدير منتخب مصر عن استيائه بشأن تعامل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع أزمة مباراة غينيا.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الغيني في يونيو المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وقال غرابة في تصريحات من المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "هناك عدم عدالة من جانب كاف بشأن طلب المنتخب بتعديل موعد مباراة مصر وغينيا".

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وأوضح " أرسلنا خطابات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمعرفة موعد مباراة مصر وغينيا ولم نتلق أي ردود. هناك عدم عدالة بسبب اختيار يوم 14 يونيو لمواجهة منتخب مصر وغينيا في المغرب، وبالطبع الجدول بالنسبة للأجندة الدولية غير مكتمل، ويجعلنا في موقف صعب".

وأضاف " أطراف نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بخلاف الأهلي يمثلون تونس والمغرب وجنوب إفريقيا، هذه المنتخبات ستخوض مباريات التصفيات الإفريقية يوم 17يونيو".

وتسائل "أين مصر من العدالة وتكافؤ الفرص؟ ممثل مصر النادي الأهلي في حال التواجد في المباراة النهائية، سيكون لديه مباراة قبل مباراة غينيا بثلاثة أيام".

وشدد "لا بد من تكافؤ الفرص، ونرغب في أن نلعب يوم 20 يونيو، وذلك ثالث خطاب نتقدم به لـ كاف وتم تجاهله".

واختتم "روي فيتوريا مدرب منتخب مصر مستاء من الأمر. مباراة مصر وغينيا ستقام في المغرب".

ماذا حدث؟

علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري طلب تعديل موعد مباراة غينيا الذي حدد يوم 14 يونيو موعدا للمباراة.

ويرغب اتحاد الكرة في تأجيل المباراة بسبب احتمالية ارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أو 12 حال تأهله على حساب الترجي.

اتحاد الكرة الغيني يتمسك حتى الآن بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

منتخب مصر منتخب غينيا
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