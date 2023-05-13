تشكيل تشيلسي - عودة ميندي.. وثلاثي يقود الهجوم أمام نوتينجام فورست

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجام فورست في الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وعاد إدواردو ميندي لحراسة مرمى تشيلسي على كيبا أريزابالاجا بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويعتمد لامبارد على الثلاثي نوني مادويكي وجواو فيليكس ورحيم سترلينج في قيادة الهجوم أمام بورنموث.

وييتواجد هافيرتز في التشكيل الأساسي للبلوز بعد غياب 3 مباريات فيما يتواجد حكيم زياش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفوه تشالوباه - بنوا بادياشيلي - تياجو سيلفا - لويس هال

الوسط: ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر

الهجوم: نوني مادويكي - جواو فيليكس - رحيم سترلينج.

دكة البدلاء: كيبا - بوليسيتش - سيزار أزبيليكوتا - ويسلي فوفانا - روبن لوفتوس تشيك - حكيم زياش - مودريك - كاي هافريتز.

ويحتل تشيلسي المركز 11 في جدول تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

فيما يتواجد نوتينجام فورست المركز الـ16 برصيد 33 نقطة.