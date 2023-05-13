تشكيل تشيلسي - عودة ميندي.. وثلاثي يقود الهجوم أمام نوتينجام فورست

السبت، 13 مايو 2023 - 16:15

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - تشيلسي - مانشستر يونايتد

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجام فورست في الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وعاد إدواردو ميندي لحراسة مرمى تشيلسي على كيبا أريزابالاجا بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويعتمد لامبارد على الثلاثي نوني مادويكي وجواو فيليكس ورحيم سترلينج في قيادة الهجوم أمام بورنموث.

أخبار متعلقة:
مؤتمر تشافي: بوسكيتس اتخذ قرارا جيدا.. ولا أهتم بالفوز بالدوري في الدربي مدير منتخب مصر يكشف تفاصيل أزمة موعد مباراة غينيا.. وخطوة جديدة متحدث ريال مدريد لـ في الجول: هذا سبب غياب بنزيمة عن لقاء خيتافي.. وموقف الرباعي من لقاء سيتي كلاسيكو السعودية – الهلال يستعيد ورقته الرابحة أمام الاتحاد

وييتواجد هافيرتز في التشكيل الأساسي للبلوز بعد غياب 3 مباريات فيما يتواجد حكيم زياش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفوه تشالوباه - بنوا بادياشيلي - تياجو سيلفا - لويس هال

الوسط: ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر

الهجوم: نوني مادويكي - جواو فيليكس - رحيم سترلينج.

دكة البدلاء: كيبا - بوليسيتش - سيزار أزبيليكوتا - ويسلي فوفانا - روبن لوفتوس تشيك - حكيم زياش - مودريك - كاي هافريتز.

ويحتل تشيلسي المركز 11 في جدول تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

فيما يتواجد نوتينجام فورست المركز الـ16 برصيد 33 نقطة.

الدوري الانجليزي تشيلسي
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة فاران.. وسانشو أساسي ضد ولفرهامبتون سولشاير: يونايتد رفض ضم هالاند.. وفيرجسون اعتذر لي بسبب رونالدو رابطة الكتاب تكشف لـ في الجول كواليس فوز هالاند بجائزة لاعب العام: هذا سبب تفوقه على ساكا بي بي سي: ناجلسمان لن يكون مدرب توتنام الموسم المقبل مؤتمر جواديولا: أتمنى أن يفقد أرسنال النقاط لكنه سيفوز بباقي المباريات مؤتمر تين هاج: عودة فاران وإصابة راشفورد.. وكل شيء في أيدينا من أجل دوري الأبطال للمرة الأولى.. إيمري مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - عودة ميندي.. وثلاثي يقود الهجوم أمام نوتينجام فورست 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة فاران.. وسانشو أساسي ضد ولفرهامبتون 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - هومنتمون اللبناني يتعاقد مع والتر هودج 50 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر تشافي: بوسكيتس اتخذ قرارا جيدا.. ولا أهتم بالفوز بالدوري في الدربي 50 دقيقة | الدوري الإسباني
مدير منتخب مصر يكشف تفاصيل أزمة موعد مباراة غينيا.. وخطوة جديدة ساعة | منتخب مصر
متحدث ريال مدريد لـ في الجول: هذا سبب غياب بنزيمة عن لقاء خيتافي.. وموقف الرباعي من لقاء سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلاسيكو السعودية – الهلال يستعيد ورقته الرابحة أمام الاتحاد 2 ساعة | المحترفون
رئيس يويفا يكشف حقيقة نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي