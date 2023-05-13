تشكيل مانشستر يونايتد – عودة فاران.. وسانشو أساسي ضد ولفرهامبتون

عاد رافائيل فاران لتشكيل مانشستر يونايتد عقب شفائه من الإصابة التي ألمت به في لقاء إشبيلية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوربي.

ويستضيف يونايتد منافسه ولفرهامبتون مساء اليوم السبت في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط: كريستيان إريكسن- كاسيميرو- برونو فيرنانديز

في الهجوم: جادون سانشو- أنتوني مارسيال- أنتوني

ويأتي يونايتد رابعا بـ63 نقطة لكن الأخير له مباراة أقل.

أما ولفرهامبتون فيأتي في المركز الـ13 بـ40 نقطة.