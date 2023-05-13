رئيس يويفا يكشف حقيقة نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

كشف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حقيقة الأنباء التي تثار حول إمكانية نقل مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشيفرين: "في بعض الأحيان لا أعرف إن كنت أضحك أو أبكي".

وواصل "كتب أحدهم أننا نفكر في شيء ما وفجأة وبدون استشارتنا تنشره جميع وسائل الإعلام في العالم، نحن لا نتحدث عن تغيير موعد أو مكان الحدث".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت في تقرير لها قبل يومين وجود احتمالية لنقل النهائي من ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول إلى ملعب النور في البرتغال معقل نادي بنفيكا.

وأوضح التقرير فإن التبعات المحتملة لنتائج انتخابات الرئاسة التركية وخسارة متوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تؤدي لأزمات سياسية وفوضى.

ويواجه مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد في نصف النهائي، على أن يلتقي المنتصر منهما مع الفائز من ميلان وإنتر.

وسيقام نهائي دوري الأبطال في العاشر من شهر يونيو المقبل.