سولشاير: يونايتد رفض ضم هالاند.. وفيرجسون اعتذر لي بسبب رونالدو

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد رفض ناديه ضم إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الحالي في عام 2018.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر يونايتد

وكان سولشاير يدرب مولدي النرويجي في ذلك الوقت وكان هالاند يلعب تحت قيادته وكان يبلغ آنذاك من العمر 17 عاما.

وكشف سولشاير في مؤتمر صحفي "تواصلت مع يونايتد آنذاك لأنني رأيت مهاجما بموهبة كبيرة كان يجب أن يضمه النادي".

واستدرك "لكن النادي لم يستمع لي، كل ما طلبته الحصول على 4 مليون يورو لضم اللاعب، لكنهم لم يضموه أبدا، هو جيد جدا".

في ذلك الوقت كان جوزيه مورينيو هو المدير الفني لمانشستر يونايتد، وإد وودوارد هو المدير التنفيذي للنادي".

وسيعود سولشاير لأول مرة لملعب أولد ترافورد اليوم السبت لمشاهدة مباراة ناديه ضد ولفرهامبتون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي بعد ما يقرب من عام ونصف من إقالته من تدريب الفريق.

وبسؤاله عن سبب عدم عودته مبكرا قال: "أنا ذكي بما يكفي لأبتعد".

وأردف "من الصعب للغاية أن تكون مدربا لمانشستر يونايتد دون أن يحاول المدربون السابقون تقديم النصيحة لك".

وكشف سولشاير عن اعتذار السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي ليونايتد له بسبب كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق.

وقال سولشاير: "هذه كانت المرة الوحيدة التي اعتذر فيها السير أليكس لي".

وأكمل "التقط له فيديو وهو يقول إنني يجب أن أدفع بأفضل لاعبين لدي في التشكيل وذلك بعد جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء لمباراة".

وأتم "اتصل فيرجسون بي مباشرة واعتذر لي لأنه يدرك مدى صعوبة التدريب".