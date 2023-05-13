رابطة الكتاب تكشف لـ في الجول كواليس فوز هالاند بجائزة لاعب العام: هذا سبب تفوقه على ساكا

السبت، 13 مايو 2023 - 11:07

كتب : حسام أحمد

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هالاند

كشف بول ماكارثي السكرتير التنفيذي لرابطة الكتاب في إنجلترا كواليس فوز إرلينج هالاند بجائزة لاعب العام.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتوج هالاند بالجائزة بعد حصوله على نسبة 82% من الأصوات ليتفوق على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد.

وتحدث السكرتير التنفيذي لرابطة الكتاب الإنجليزية لـFilGoal.com قائلا: "فتحنا التصويت في 31 مارس وأغلقناه في 11 مايو".

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وواصل "في أول أسبوعين من التصويت لم يكن هناك فارق في نسبة التصويت بين ساكا وهالاند".

واستدرك "لكن مع فوز مانشستر سيتي في مباراة تلو الأخرى حيث سجل هالاند أهدافًا كثيرة جدا في شهر أبريل ومع تعثر أرسنال، صوّت المزيد والمزيد من الأعضاء لصالحه".

وأردف بول ماكارثي "شهدنا تدفقًا هائلاً للأصوات لصالح هالاند بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال في 26 أبريل الماضي".

وبسؤاله هل يستطيع الكتاب تغيير أصواتهم بعد الإدلاء بها قال: "يستطيع الكتاب تغيير أصواتهم بعد تسجيلها، لكن هذا غير معتاد بشكل كبير جدا، وبشكل عام ينتظر معظم الأعضاء حتى أسبوعين قبل إغلاق التصويت".

وعن هل سبق وحصل أي لاعب من قبل على ذلك الإجماع في التصويت أجاب "لقد كان التصويت لصالح هالاند ظاهرة، لا شيء مثله. أعتقد أن أقرب ما أتذكره هو عندما فاز تييري هنري في عام 2003 أو آلان شيرر في عام 1994، لكن لا يقارن أي منهما بهالاند".

وعن هل حدث نتائج غير متوقعة للتصويت في أحد المواسم أجاب "في عام 1999، فاز ديفيد جينولا لأن العديد من لاعبي مانشستر يونايتد حصلوا على أصوات مما أدى إلى تقسيم التصويت وسمح ذلك لجينولا بالفوز".

وأتم السكرتير التنفيذي لرابطة الكتاب الإنجليزية تصريحاته "ثم في عام 2011، فاز سكوت باركر على الرغم من هبوط وست هام، كان هذا قرارًا غريبًا".

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