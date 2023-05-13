مدرب الترجي: أمالنا لا زالت قائمة في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

شدد نادر داوود المدرب المساعد لـ الترجي التونسي أن أمال فريقه في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا لا زالت قائمة.

وانتصر الأهلي في رادس بنتيجة 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الإياب في استاد القاهرة.

وقال المدرب المساعد عبر موقع Foot24 التونسي: "أمال الترجي ما زالت قائمة في التأهل إلى الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا رغم صعوبة المهمة في القاهرة".

وأضاف "الإرهاق كان عاملا أساسيا في تراجع المردود والجهاز الفني يتحمل مسؤوليته في الهزيمة".

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

حكم الإياب

علم FilGoal.com أن مباراة الإياب يديرها الموريتاني دحان بيده.

وأدار بيده مباراة واحدة سابقة للأهلي شهدت خسارته أمام الهلال السوداني في دور المجموعات للموسم الحالي بهدف دون رد.

ويعاون بيده: الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس كمساعد أول، والموريتاني حمدين ديبا كمساعد ثانٍ، والإيفواري إبراهيما كالو كحكم رابع.

وفي تقنية الفيديو يحضر الغاني دانييل ني، ويعاونه المغربي سمير قزاز.

موعد المباراة

تقام المباراة الجمعة 19 مايو.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً.

يقام لقاء الإياب في استاد القاهرة.

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4، والبث الأرضي لـ تايم سبورت.