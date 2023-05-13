مروان عطية: أشكر جمهور الأهلي.. وهذه تعليمات كولر بين الشوطين أمام الترجي

وجه مروان عطية لاعب الأهلي، الشكر لجمهور فريقه على دعمه، فيما كشف تعليمات مارسيل كولر مدرب الفريق بين شوطي لقاء الترجي.

وكبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

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هدف تقدم الأهلي أمام الترجي بأقدام الجنوب إفريقي بيرسي تاو 🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/s7HnjEMUkS — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

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تاو والحنجيلة.. تاو والحنجيلة، يسارية بيرسي تاو تضاعف النتيجة للأهلي 🦅pic.twitter.com/NIKhimX2Bl — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

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هجمة مرتدة متقنة يترجمها كهربا إلى ثالث أهداف الأهلي في شباك الترجي🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/FcsHVGKV2C — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وقال مروان عطية في تصريحات لصفحة الأهلي الرسمية: "قدمنا مباراة قوية أمام خصم كبير بحجم الترجي، ونجحنا في تحقيق الفوز".

وأضاف "المباراة لم تنته. مازال أمامنا مباراة أخرى في القاهرة، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا".

لاعب الأهلي الجديد أتبع "تعليمات مارسيل كولر بين الشوطين؟ طلب منا الاحتفاظ بالكرة وألا نخرج عن شعورنا مهما حدث، وبالفعل سجلنا هدفين وعدنا للقاهرة بهدفين لجمهور الأهلي".

وأتم "أشكر جمهور الأهلي على دعمهم لنا ولي بشكل خاص، وأعدهم بالمزيد وبلوغ النهائي".

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

مروان عطية انضم إلى الأهلي خلال انتقالات يناير الأخيرة قادما من الاتحاد السكندري.