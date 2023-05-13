مؤتمر كولر: لن نتعالى أمام الترجي.. رأينا ما فعله ليفربول أمام برشلونة

السبت، 13 مايو 2023 - 00:36

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الأمور لم تُحسم بعد. رأينا ليفربول يعود بأربعة أهداف أمام برشلونة، ورأينا يوفنتوس يسجل 3 أهداف في ملعب ريال مدريد".

وتابع "بالتأكيد لا ننوي دخول مباراة الإياب بتعالِ أو استهتار".

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وأضاف "لن نتصور أن الأمور قد حسمت. لا شيء حُسم بعد، ولن يحدث ذلك قبل صافرة نهاية المباراة الثانية".

وأوضح "سنحافظ على تركيزنا لأن كل شيء وارد في كرة القدم".

وأكمل كولر "لن أنقل للاعبين الشعور بأننا قد فزنا وتأهلنا بالفعل".

وواصل "بالتأكيد نحن سعداء بالفوز خارج الأرض بنتيجة كبيرة، ولكن هذا لا يعني أننا قد تأهلنا".

وفي تصريحات عبر صفحة الأهلي الرسمية قال: "سعيد بالأداء والنتيجة. بدأنا بشكل جيد للغاية وتقدمنا ولكن فجأة بدأنا نستسلم لأداء الترجي ونترك لهم الكرة يفعلون بها ما يريدون".

وأضاف "أصبحنا نلعب على رد الفعل، فحدثت اللاعبين بين الشوطين عن التسرع وجهزنا بعض التعديلات داخل الملعب، وبالفعل أجادوا تنفيذ التعليمات".

وأوضح "الشوط الثاني أفضل من الأول. كنا نلعب كرتنا في أول ربع ساعة من الشوط الأول وطوال الشوط الثاني، حيث أجدنا نقل الكرة والتحرك في المساحات وأصبحنا أكثر جرأة ولذلك سيطرنا على الشوط الثاني".

وواصل كولر "اللاعبون احتفلوا بكأس السوبر لمدة يومين، والسعادة جيدة ولكن الأهم أن نغلق الصفحة ونفكر في الأهداف والدوافع الجديدة وهذا ما فعله اللاعبون".

وتابع "أحيي جماهير الأهلي وأتمنى أن يملأوا الملعب في مباراة الإياب بالأجواء المعتادة منهم ليساعدونا على تحقيق الفوز".

واختتم "لم نحقق شيئا بعد. لا تزال هناك عدة مباريات في البطولات التي ننافس عليها وبالتالي لم نحقق شيئا بعد. دائما أقول للاعبين إن المباراة المقبلة هي الأهم".

وكبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

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