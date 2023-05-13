رغم ثلاثية رادس.. الشناوي: لم نتأهل بعد

يرى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي إن فريقه لم يحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الفوز بثلاثية على الترجي.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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تاو والحنجيلة.. تاو والحنجيلة، يسارية بيرسي تاو تضاعف النتيجة للأهلي 🦅pic.twitter.com/NIKhimX2Bl — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

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هجمة مرتدة متقنة يترجمها كهربا إلى ثالث أهداف الأهلي في شباك الترجي🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/FcsHVGKV2C — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

وقال محمد الشناوي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "خضنا مباراة كبيرة والترجي فريق كبير، وعملنا له حساب. اكنا نحضر للمباراة منذ أسبوع وفي كامل تركيزنا".

وأضاف "نعمل حساب للكبير والصغير ومازال لدينا مباراة عودة. لم نتأهل بعد، سنغلق الصفحة لخوض الإياب والتأهل للنهائي".

حارس الأهلي أتبع "سر الأهلي في الإقصائيات؟ الفترة الماضية لم نكن جيدين خاصة مع كم مباريات في كل المسابقات واللاعبين مرهقين. لدينا شيء هام نسعى له دائما، هو العبور".

وواص "الأمور تسير بشكل جيد حاليا، لابد أن تكون صبورا وأن تعرف قيمة الأهلي. نتحدث دائما سويا بضرورة التركيز وأن ننسى الماضي سواء فزنا أو خسرنا".

وأتم "مررنا بضغط مباريات، والأهم التركيز في المباراة المقبلة وأن نلعب بجماعية وليس فرديا".

ويلعب الأهلي مع الترجي مجددا يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب على استاد القاهرة. مباراة يحتاج فيها الأحمر فقط للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق أقل من ثلاثة أهداف لبلوغ النهائي.