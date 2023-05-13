بعد عودته من تنزانيا.. محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلي والزمالك

يدير محمد عادل مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك تحكيميا لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على الدراويش على استاد الإسماعيلية في السابعة من مساء السبت 13 مايو.

وتواجد عادل مؤخرا في تنزانيا حيث كان حكما لتقنية الفيديو رفقة محمود البنا في مباراة يانج أفريكانز ومارومو جالنتس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويعاون عادل كل من: هاني خيري وعمر فتحي، ويتواجد محمد الغازي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى مدحت ويعاونه محمد عزازي.

وأدار عادل البالغ 45 عاما 13 مباراة الموسم الجاري أشهر خلالها 44 بطاقة صفراء و6 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز مع عادل الموسم الجاري إذ خسر من الأهلي في الجولة الأولى وتعادل سلبيا مع فاركو.

أما الزمالك فتعادل سلبيا بصافرة عادل مع بيراميدز في الجولة 20 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.