نظافة شباك الشناوي في رادس وثالث أكبر هزائم معلول.. أرقام من فوز الأهلي على الترجي

حافظ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على نظافة شباكه أمام الترجي التونسي على ملعب الأخير في رادس.

جاء ذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه للمرة الثالثة أمام الترجي في تونس.

video:1 هدف تقدم الأهلي أمام الترجي بأقدام الجنوب إفريقي بيرسي تاو 🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/s7HnjEMUkS — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

الأولى كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، حيث فاز الأهلي 1-0 بهدف وليد أزارو في الدقيقة 32.

أما الثانية فكانت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث فاز الأهلي بنفس النتيجة 1-0 وسجل له محمد شريف في الدقيقة 67.

على الجانب الآخر تلقى نبيل معلول مدرب الترجي التونسي ثالث أكبر هزيمة في مسيرته التدريبية.

جاء ذلك بالتساوي مع خسارته 4-1 في كأس آسيا 2015 مع الكويت أمام أستراليا، و3-0 وديا مع سوريا أمام إيران، و3-0 مع الكويت أمام ميانمار في تصفيات كأس العالم 2018.

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تاو والحنجيلة.. تاو والحنجيلة، يسارية بيرسي تاو تضاعف النتيجة للأهلي 🦅pic.twitter.com/NIKhimX2Bl — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

الخسارة الأكبر في تاريخ نبيل معلول كانت مع الترجي نفسه أمام النجم الساحلي في الدوري التونسي عام 2011 بنتيجة 5-1.

أما ثاني أكبر خسارة فأتت في كأس العالم 2018 مع منتخب تونس أمام بلجيكا بنتيجة 5-2.

وكبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

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هجمة مرتدة متقنة يترجمها كهربا إلى ثالث أهداف الأهلي في شباك الترجي🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/FcsHVGKV2C — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.