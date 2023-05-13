نظافة شباك الشناوي في رادس وثالث أكبر هزائم معلول.. أرقام من فوز الأهلي على الترجي

السبت، 13 مايو 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

محمد الشناوي مع الأهلي أمام الترجي

حافظ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على نظافة شباكه أمام الترجي التونسي على ملعب الأخير في رادس.

جاء ذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه للمرة الثالثة أمام الترجي في تونس.

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الأولى كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، حيث فاز الأهلي 1-0 بهدف وليد أزارو في الدقيقة 32.

أما الثانية فكانت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث فاز الأهلي بنفس النتيجة 1-0 وسجل له محمد شريف في الدقيقة 67.

على الجانب الآخر تلقى نبيل معلول مدرب الترجي التونسي ثالث أكبر هزيمة في مسيرته التدريبية.

جاء ذلك بالتساوي مع خسارته 4-1 في كأس آسيا 2015 مع الكويت أمام أستراليا، و3-0 وديا مع سوريا أمام إيران، و3-0 مع الكويت أمام ميانمار في تصفيات كأس العالم 2018.

الخسارة الأكبر في تاريخ نبيل معلول كانت مع الترجي نفسه أمام النجم الساحلي في الدوري التونسي عام 2011 بنتيجة 5-1.

أما ثاني أكبر خسارة فأتت في كأس العالم 2018 مع منتخب تونس أمام بلجيكا بنتيجة 5-2.

وكبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

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