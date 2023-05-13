حفل في رادس.. الأهلي يضع قدما في نهائي دوري الأبطال بثلاثية أمام الترجي

سحق الأهلي مضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو "هدفين" في الدقيقتين 8 و54، ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 75.

وكان الأهلي قد تأهل بفضل اجتيازه للرجاء المغربي، فيما تأهل الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

الشوط الأول

أولى المحاولات الخطرة سكنت شباك الترجي مباشرة، حيث سجل بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة الثامنة.

جاء ذلك بعد تمريرة من كهربا تركها حمدي فتحي تمر إلى تاو لينطلق الأخير صوب منطقة الجزاء ويسدد كرة ارتطمت بقدم الحارس صدقي الدبشي وسكنت الشباك.

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هدف تقدم الأهلي أمام الترجي بأقدام الجنوب إفريقي بيرسي تاو 🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/s7HnjEMUkS — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

حاول الترجي معادلة الكفة في الدقيقة 13 بعرضية قابلها معتز زاديم برأسية اصطدمت بالدفاع ومرت بجوار القائم إلى ركنية.

من الركنية لعبت الكرة ليلعب محمد توجاي برأسية أخرى علت العارضة.

وفي الدقيقة 27 أهدر كهربا فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تاو جعلته ينفرد بالمرمى، ولكنه سدد بجوار القائم.

وحاول محمد علي بن رمضان بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 35، ليمسك بها محمد الشناوي.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني حل أنيس البدري بدلا من صابر بوجرين في صفوف الترجي.

وفي الدقيقة 54 أتى ثاني الأهداف بتوقيع بيرسي تاو بعد تمريرة من هاني ومراوغات فردية رائعة ليسدد كرة ارتطمت بدفاع الترجي وسكنت الشباك.

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تاو والحنجيلة.. تاو والحنجيلة، يسارية بيرسي تاو تضاعف النتيجة للأهلي 🦅pic.twitter.com/NIKhimX2Bl — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

كاد الترجي أن يسجل في الدقيقة 60 بخلفية مزدوجة سددها محمد توجاي ولكن أبعدها الشناوي إلى ركنية.

وفي الدقيقة 69 حل غيث الوهابي بدلا من معتز زاديم في صفوف الترجي.

وسجل كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 75 بعد مرتدة وتمريرة من حسين الشحات قابلها لاعب الأهلي بتسديدة على مقربة من المرمى سكنت الشباك.

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هجمة مرتدة متقنة يترجمها كهربا إلى ثالث أهداف الأهلي في شباك الترجي🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/FcsHVGKV2C — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

وبدأ مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديلاته في الدقيقة 77 بنزول محمد شريف وطاهر محمد طاهر بدلا من كهربا والشحات.

وفي الدقيقة 79 دفع نبيل معلول مدرب الترجي بالثنائي عزيز عبيد وزياد مشموم بدلا من راشد عرفاوي ومحمد بن علي.

على الجانب الآخر حل أحمد قندوسي وخالد عبد الفتاح بدلا من حمدي فتحي ومحمد هاني في الدقيقة 83.

وأخيرا أتى أحمد عبد القادر بدلا من بيرسي تاو في الدقيقة 91.

وفور دخوله تلقى مرتدة من منتصف الملعب فحاول مراوغة الدفاع لتطول الكرة ويمسك بها الحارس.

فوز تاريخي

كبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.