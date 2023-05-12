دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد الترجي.. القناة الناقلة والحكم

يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وانتصر الأهلي ذهابا بنتيجة 3-0 في رادس ليضع قدما في نهائي البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

حكم الإياب

علم FilGoal.com أن مباراة الإياب يديرها الموريتاني دحان بيده.

وأدار بيده مباراة واحدة سابقة للأهلي شهدت خسارته أمام الهلال السوداني في دور المجموعات للموسم الحالي بهدف دون رد.

ويعاون بيده: الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس كمساعد أول، والموريتاني حمدين ديبا كمساعد ثانٍ، والإيفواري إبراهيما كالو كحكم رابع.

وفي تقنية الفيديو يحضر الغاني دانييل ني، ويعاونه المغربي سمير قزاز.

موعد المباراة

تقام المباراة الجمعة 19 مايو.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً.

يقام لقاء الإياب في استاد القاهرة.

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4، والبث الأرضي لـ تايم سبورت.