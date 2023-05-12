دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد الترجي.. القناة الناقلة والحكم

الجمعة، 12 مايو 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وانتصر الأهلي ذهابا بنتيجة 3-0 في رادس ليضع قدما في نهائي البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

حكم الإياب

علم FilGoal.com أن مباراة الإياب يديرها الموريتاني دحان بيده.

وأدار بيده مباراة واحدة سابقة للأهلي شهدت خسارته أمام الهلال السوداني في دور المجموعات للموسم الحالي بهدف دون رد.

دحان بيده ضمن طاقم تحكيم نهائي أبطال أفريقيا - صحيفة تقدمي الألكترونية صحيفة تقدمي الألكترونية

ويعاون بيده: الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس كمساعد أول، والموريتاني حمدين ديبا كمساعد ثانٍ، والإيفواري إبراهيما كالو كحكم رابع.

وفي تقنية الفيديو يحضر الغاني دانييل ني، ويعاونه المغربي سمير قزاز.

موعد المباراة

تقام المباراة الجمعة 19 مايو.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً.

يقام لقاء الإياب في استاد القاهرة.

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4، والبث الأرضي لـ تايم سبورت.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر كولر: لن نتعالى أمام الترجي.. رأينا ما فعله ليفربول أمام برشلونة رغم ثلاثية رادس.. الشناوي: لم نتأهل بعد نظافة شباك الشناوي في رادس وثالث أكبر هزائم معلول.. أرقام من فوز الأهلي على الترجي حفل في رادس.. الأهلي يضع قدما في نهائي دوري الأبطال بثلاثية أمام الترجي ثلاثية أولى.. الأهلي يذيق الترجي الخسارة الأكبر في رادس يعشق نصف النهائي.. الترجي يتلقى ثنائية تاو الرابعة مع الأهلي للمرة الخامسة.. ماذا يحدث حين يتقدم الأهلي على الترجي في رادس انتهت دوري أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(3) الأهلي.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: لن نتعالى أمام الترجي.. رأينا ما فعله ليفربول أمام برشلونة 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
اللقب العاشر.. الهلال بطلا لكأس ملك السعودية بعد مباراة مجنونة 19 دقيقة | السعودية
رغم ثلاثية رادس.. الشناوي: لم نتأهل بعد 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد عودته من تنزانيا.. محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلي والزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
نظافة شباك الشناوي في رادس وثالث أكبر هزائم معلول.. أرقام من فوز الأهلي على الترجي 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
حفل في رادس.. الأهلي يضع قدما في نهائي دوري الأبطال بثلاثية أمام الترجي 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد الترجي.. القناة الناقلة والحكم 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثلاثية أولى.. الأهلي يذيق الترجي الخسارة الأكبر في رادس 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 2 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت