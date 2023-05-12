يعشق نصف النهائي.. الترجي يتلقى ثنائية تاو الرابعة مع الأهلي

للمرة الثانية في دوري أبطال إفريقيا والرابعة عموما، سجل بيرسي تاو هدفين في نفس المباراة بقميص الأهلي.

جاء ذلك بفضل ثنائيته في شباك الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية تاو الأولى في إفريقيا أتت أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

وانتهت هذه المباراة بفوز الأهلي 4-0.

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هدف تقدم الأهلي أمام الترجي بأقدام الجنوب إفريقي بيرسي تاو 🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/s7HnjEMUkS — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

أما في الدوري المصري، فسجل تاو ثنائيته الأولى مع الأهلي في الجولة الأولى لموسم 2021-2022 أمام الإسماعيلي.

المباراة بتاريخ 27 أكتوبر 2021 انتهت بفوز الأهلي 4-0.

الثانية كانت في الموسم ذاته، بعد أقل من شهر، تحديدا أمام سموحة في الجولة السادسة.

المباراة بتاريخ 25 نوفمبر وانتهت بفوز الأهلي 4-1.

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تاو والحنجيلة.. تاو والحنجيلة، يسارية بيرسي تاو تضاعف النتيجة للأهلي 🦅pic.twitter.com/NIKhimX2Bl — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادس خلال المسابقات الإفريقية.