يعشق نصف النهائي.. الترجي يتلقى ثنائية تاو الرابعة مع الأهلي

الجمعة، 12 مايو 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف بيرسي تاو أمام الترجي

للمرة الثانية في دوري أبطال إفريقيا والرابعة عموما، سجل بيرسي تاو هدفين في نفس المباراة بقميص الأهلي.

جاء ذلك بفضل ثنائيته في شباك الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية تاو الأولى في إفريقيا أتت أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

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وانتهت هذه المباراة بفوز الأهلي 4-0.

أما في الدوري المصري، فسجل تاو ثنائيته الأولى مع الأهلي في الجولة الأولى لموسم 2021-2022 أمام الإسماعيلي.

المباراة بتاريخ 27 أكتوبر 2021 انتهت بفوز الأهلي 4-0.

الثانية كانت في الموسم ذاته، بعد أقل من شهر، تحديدا أمام سموحة في الجولة السادسة.

المباراة بتاريخ 25 نوفمبر وانتهت بفوز الأهلي 4-1.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادس خلال المسابقات الإفريقية.

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