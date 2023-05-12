للمرة الخامسة.. ماذا يحدث حين يتقدم الأهلي على الترجي في رادس

للمرة الخامسة، تمكن الأهلي من التقدم على الترجي في ملعب الأخير بمدينة رادس التونسية في المنافسات الإفريقية.

جاء ذلك بهدف بيرسي تاو في الدقيقة 8 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المرة الأولى أتت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012، بتوقيع محمد ناجي جدو في الدقيقة 43.

لاحقا أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 63، وقلص الترجي الفارق إلى 2-1، وتوج الأهلي باللقب حيث تعادلا ذهابا 1-1.

المرة الثانية أتت في مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2015، حيث سجل جون أنطوي في الدقيقة 5، وهو التقدم الأبكر للأهلي في رادس.

وانتهت هذه المباراة بفوز الأهلي 1-0، وتوج باللقب في النهاية.

المرة الثالثة أتت في دور المجموعات لنسخة 2018، حيث سجل المغربي وليد أزارو في الدقيقة 32.

وانتهت هذه المباراة بفوز الأهلي 1-0، وواصل طريقه إلى أن بلغ النهائي الذي خسره أمام الترجي نفسه.

أما المرة الرابعة فقد أتت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث سجل محمد شريف في الدقيقة 67.

المباراة انتهت بفوز الأحمر 1-0 أيضا، وفاز إيابا 3-0 ليتأهل إلى النهائي ويتوج باللقب.

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