تشكيل الأهلي – عودة كهربا كأساسي.. وديانج يبدأ أمام الترجي

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الترجي، فيما يبدأ أليو ديانج في وسط الملعب.

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد عودة كهربا لقيادة الهجوم، فيما دخل ياسر إبراهيم للدفاع بدلا من محمود متولي الذي عانى من الإصابة أمام بيراميدز.

ويبدأ مروان عطية في وسط الملعب بجانب حمدي فتحي، وأليو ديانج.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أليو ديانج.

الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا" – حسين الشحات.

📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.🦅 🔴| #يلا_يا_أهلي ⚫️| #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/NyG2fQFiLA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 12, 2023

من جهة أخرى، يتواجد محمد شريف رفقة طاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر

وجاءت دكة بدلا الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد أشرف.

الوسط: عمرو السولية – أحمد قندوسي – أحمد نبيل "كوكا" – محمد فخري – محمد مجدي "أفشة" – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

ويلعب الأهلي مع الترجي بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.