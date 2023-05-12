مؤتمر تين هاج: عودة فاران وإصابة راشفورد.. وكل شيء في أيدينا من أجل دوري الأبطال

زف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد نبأ جيدا لمشجعي فريقه بعودة رافائيل فاران للإصابة، لكنه ما لبث أن أعلن خبرا سيئا بإصابة ماركوس راشفورد.

ويستعد يونايتد لاستضافة ولفرهامبتون غدا السبت في ملعب أولد ترافورد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لقد عاد فاران إلينا، لكن هناك شكوك حول جاهزية راشفورد، هناك علامة استفهام حوله".

وعن حصول فريقه على أسبوع راحة منذ آخر لقاء ضد وست هام قال: "لقد احتجناه، استعدنا بعض الطاقة مع العودة للمران ورأيت بعض الفرح في التدريبات واستطعنا العمل على بعض التفاصيل".

وبسؤاله هل يعاني الفريق من أي قلق قال: "لا نحن مقتنعون بما نقوم به، لقد حققنا الكثير من النجاح وفزنا بالعديد من المباريات، والتعليمات واضحة وعندما ننفذها نصبح ناجحين".

وعن خطأ ديفيد دي خيا حارس مرمى فريقه ضد وست هام قال: "لقد أدى جيدا ولا يمكننا تجاهل ذلك، لكن الأخطاء جزء من كرة القدم وهذا يحدث".

وبسؤاله هل سيعود أماد ديالو من إعارته من سندرلاند للنادي قال: "بالطبع فنحن نعير اللاعبين ليتطوروا ونعيدهم".

أما عن أليخاندرو جارناتشو فقال: "لقد تدرب لأسبوع آخر وهو متاح للمباراة غدا".

وعن ملاحقة ليفربول لفريقه في الصراع من أجل مقعد في دوري أبطال أوروبا قال: "من الواضح نحن نعرف ذلك، لكن هذا ليس مهما لأن لدينا كل شيء في أيدينا، يجب أن نقدم أدائنا ثم ليس مهما شيء آخر، أهم شيء الآن هي مباراة الغد ضد ولفرهامبتون".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة فيما يأتي يونايتد رابعا بـ63 نقطة لكن الأخير له مباراة أقل.

أما ولفرهامبتون فيأتي في المركز الـ13 بـ40 نقطة.