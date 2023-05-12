للمرة الأولى.. إيمري مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 12 مايو 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

توج أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا بجائزة مدرب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه هي أول مرة في مسيرة المدرب الإسباني صاحب الـ51 عاما التي يظفر فيها بالجائزة سواء مع أرسنال أو أستون فيلا.

وقاد إيمري أستون فيلا للفوز في خمس مباريات من أصل سبعة خاضهم في شهر أبريل الماضي.

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وتفوق إيمري في سباق الفوز بالجائزة على كل من بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وروي هودجسون (كريستال بالاس) وإيدي هاو (نيوكاسل) وجاري أونيل (بورنموث).

ومنذ بداية الموسم الجاري فاز ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالجائزة أربع مرات، مقابل مرتين لكل من إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، ومرة لإيدي هاو.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن في جدول الترتيب بـ54 نقطة.

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