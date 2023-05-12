مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي

على الرغم من فارق النقطة بينه وبين مانشستر يونايتد إلا يورجن كلوب مدرب ليفربول يؤمن أن فريقه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة فيما يأتي يونايتد رابعا بـ63 نقطة لكن الأخير له مباراة أقل.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قائلا: "عندما أتحدث للاعب لضمه وإن سُمح لي بالحديث فتستطيع معرفة إن كان مهتما بالانضمام لنا، فنحن لن نشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بنسبة 100% وهم يعرفون ذلك".

وواصل كلوب حديثه عن الانتقالات قائلا: "لدينا شيء واحد لا نستطيع ضمان حدوثه الموسم المقبل لكن كل شيء آخر مستمر كما هو، نحن نادي رائع ومازال ليفربول جاذبا للعديد من اللاعبين، لا أشعر بالقلق حيال الانتقالات".

واستدرك "لكن بالطبع الأمر أصعب بدون وجود لدوري أبطال أوروبا".

وعن تحول نتائج الفريق للأفضل مؤخرا قال: "حاولنا تقديم أفضل ما لدينا في العديد من الأمور كان الأمر مثل استنشاق هواء جديد للجميع".

وبسؤاله عن تحطيم رقم محمد صلاح بعدما أصبح إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي قال كلوب: "لا لن يتم التغاضي عنه، لن يحدث هذا من مشجعي ليفربول، سيكون صلاح أحد العظماء عندما ينهي مسيرته، مازال لديه عدة سنوات وستظل أرقامه تتحسن".

وأصبح هالاند أكثر مسجل للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما حطم رقم محمد صلاح الذي سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

وتحدث كلوب مجددا عن دوري الأبطال وقال: "نحن لم نتحدث عن قلب الطاولة على برشلونة أو هدف أليسون ضد وست بروميتش ولكن الجميع هنا يتذكر تواجدنا عندما حدثت المعجزات، لكن حينها كان الأمر في أيدينا، الآن علينا أن نفوز لكن هذا لا يعني أي شيء، قبل عدة أسابيع لم أكن أرانا نشارك في دوري الأبطال".

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي الإثنين المقبل في ملعب كينج باور في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر المركز الـ18 والمؤدي للهبوط برصيد 30 نقطة.