للمرة الثانية.. هالاند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ظفر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي رسميا.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وظفر هالاند بالجائزة متفوقا على كل من زميله كيفن دي بروين وأليكساندر إيزاك وكالوم ويلسون (نيوكاسل) وديوجو جوتا (ليفربول) ودومينيك سولانكي (بورنموث) وأولي واتكنز (أستون فيلا).

وسجل اللاعب النرويجي هدفا على الأقل في كل مباراة خاضها سيتي في شهر أبريل في الدوري الإنجليزي.

وشهد شهر أبريل تسجيل هالاند لهدفه الـ33 في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في التاريخ في موسم واحد محطما رقم محمد صلاح مع ليفربول حينما سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

وكان هالاند فاز بجائزة لاعب الشهر من قبل في أغسطس الماضي.

وتوج هالاند بالجائزة بعد ساعات قليلة من ظفره بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة الكتاب.