للمرة الثانية.. هالاند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
الجمعة، 12 مايو 2023 - 13:39
كتب : FilGoal
ظفر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي رسميا.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
وظفر هالاند بالجائزة متفوقا على كل من زميله كيفن دي بروين وأليكساندر إيزاك وكالوم ويلسون (نيوكاسل) وديوجو جوتا (ليفربول) ودومينيك سولانكي (بورنموث) وأولي واتكنز (أستون فيلا).
وسجل اللاعب النرويجي هدفا على الأقل في كل مباراة خاضها سيتي في شهر أبريل في الدوري الإنجليزي.
وشهد شهر أبريل تسجيل هالاند لهدفه الـ33 في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في التاريخ في موسم واحد محطما رقم محمد صلاح مع ليفربول حينما سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.
Tearing up the pitch and scoring goals for fun 🔥@ErlingHaaland is April's @premierleague Player of the Month 👏#FIFA23 #FUT #POTM pic.twitter.com/MXiRVrZpkn— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 12, 2023
وكان هالاند فاز بجائزة لاعب الشهر من قبل في أغسطس الماضي.
وتوج هالاند بالجائزة بعد ساعات قليلة من ظفره بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة الكتاب.