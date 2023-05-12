للمرة الثانية.. هالاند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 12 مايو 2023 - 13:39

كتب : FilGoal

هالاند

ظفر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي رسميا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وظفر هالاند بالجائزة متفوقا على كل من زميله كيفن دي بروين وأليكساندر إيزاك وكالوم ويلسون (نيوكاسل) وديوجو جوتا (ليفربول) ودومينيك سولانكي (بورنموث) وأولي واتكنز (أستون فيلا).

وسجل اللاعب النرويجي هدفا على الأقل في كل مباراة خاضها سيتي في شهر أبريل في الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
بداية السيطرة على الجوائز.. هالاند يفوز بأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب مستوحى من الماضي ومستعد للمستقبل.. يوفنتوس يعلن عن قميصه الجديد تقرير: جواو فيليكس يريد البقاء إنجلترا.. ولكن ليس مع تشيلسي

وشهد شهر أبريل تسجيل هالاند لهدفه الـ33 في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في التاريخ في موسم واحد محطما رقم محمد صلاح مع ليفربول حينما سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

وكان هالاند فاز بجائزة لاعب الشهر من قبل في أغسطس الماضي.

وتوج هالاند بالجائزة بعد ساعات قليلة من ظفره بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة الكتاب.

مانشستر سيتي هالاند الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
للمرة الأولى.. إيمري مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي بداية السيطرة على الجوائز.. هالاند يفوز بأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب تقرير: جواو فيليكس يريد البقاء إنجلترا.. ولكن ليس مع تشيلسي ضربة قوية لأرسنال.. ذا أثليتك: غياب ساليبا وزينشينكو لنهاية الموسم تقرير: أستون فيلا مهتم بضم أسينسيو بسبب مدير برشلونة كانتي عن مستقبله: أريد أن أكون جزءا من مستقبل تشيلسي أرنولد يختار أفضل صناعة لهدف: لم أقصدها ولكنها كانت في غاية الأهمية
أخر الأخبار
توتو سبورت: الهلال يخطط للتعاقد مع فيراتي 12 دقيقة | السعودية
للمرة الأولى.. إيمري مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة الثانية.. هالاند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بداية السيطرة على الجوائز.. هالاند يفوز بأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مستوحى من الماضي ومستعد للمستقبل.. يوفنتوس يعلن عن قميصه الجديد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: جواو فيليكس يريد البقاء إنجلترا.. ولكن ليس مع تشيلسي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أسامة نبيه: يوسف لم يجدد مع الزمالك.. وموقفه من بيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل