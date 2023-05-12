بداية السيطرة على الجوائز.. هالاند يفوز بأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب

فاز إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة الكتاب.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتوج هالاند بالجائزة متفوقا على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد عقب حصوله على نسبة 82% من الأصوات.

وساهم هالاند في تسجيل 51 هدفا خلال الموسم الجاري في كل البطولات وصنع ثمانية آخرين في 47 مباراة شارك فيهم.

وفي الدوري الإنجليزي سجل صاحب الـ22 عاما 35 هدفا وصنع سبعة في 32 مباراة.

وأصبح هالاند أكثر مسجل للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما حطم رقم محمد صلاح الذي سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

ومنذ قدوم بيب جوارديولا لتدريب سيتي أصبح هالاند ثالث لاعب يفوز بالجائزة بعد رحيم سترلينج في موسم 2018-2019 وروبن دياز في 2020-2021.

وأصبح هالاند أول نرويجي يفوز بتلك الجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي.