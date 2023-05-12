بداية السيطرة على الجوائز.. هالاند يفوز بأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب

الجمعة، 12 مايو 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هالاند

فاز إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة الكتاب.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتوج هالاند بالجائزة متفوقا على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد عقب حصوله على نسبة 82% من الأصوات.

وساهم هالاند في تسجيل 51 هدفا خلال الموسم الجاري في كل البطولات وصنع ثمانية آخرين في 47 مباراة شارك فيهم.

أخبار متعلقة:
مستوحى من الماضي ومستعد للمستقبل.. يوفنتوس يعلن عن قميصه الجديد تقرير: جواو فيليكس يريد البقاء إنجلترا.. ولكن ليس مع تشيلسي وست هام يسقط ألكمار.. وانتصار مجنون لبازل على فيورنتينا في دوري المؤتمر

وفي الدوري الإنجليزي سجل صاحب الـ22 عاما 35 هدفا وصنع سبعة في 32 مباراة.

وأصبح هالاند أكثر مسجل للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما حطم رقم محمد صلاح الذي سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

ومنذ قدوم بيب جوارديولا لتدريب سيتي أصبح هالاند ثالث لاعب يفوز بالجائزة بعد رحيم سترلينج في موسم 2018-2019 وروبن دياز في 2020-2021.

وأصبح هالاند أول نرويجي يفوز بتلك الجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

هالاند مانشستر سيتي
نرشح لكم
تقرير: جواو فيليكس يريد البقاء إنجلترا.. ولكن ليس مع تشيلسي ضربة قوية لأرسنال.. ذا أثليتك: غياب ساليبا وزينشينكو لنهاية الموسم تقرير: أستون فيلا مهتم بضم أسينسيو بسبب مدير برشلونة كانتي عن مستقبله: أريد أن أكون جزءا من مستقبل تشيلسي أرنولد يختار أفضل صناعة لهدف: لم أقصدها ولكنها كانت في غاية الأهمية جريليش: نثق في قدرتنا على التتويج بالثلاثية لاعب وست هام: أنظر دائما لـ صلاح.. هو الأفضل في هذا المركز رومانو: الاتفاق وشيك.. ليفربول يقترب من تعيين مدير رياضي جديد
أخر الأخبار
بداية السيطرة على الجوائز.. هالاند يفوز بأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مستوحى من الماضي ومستعد للمستقبل.. يوفنتوس يعلن عن قميصه الجديد 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جواو فيليكس يريد البقاء إنجلترا.. ولكن ليس مع تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
أسامة نبيه: يوسف لم يجدد مع الزمالك.. وموقفه من بيراميدز ساعة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي – تواجد مدبولي وباهر المحمدي وسيرجي أكا ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - لا جديد.. نور الشربيني وعلي فرج أبطال العالم 2 ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات اليوم 12-5-2023 والقنوات الناقلة.. الترجي والأهلي ونهائي كأس خادم الحرمين 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بقيادة مؤمن سليمان.. 9 أهداف تقود القوة الجوية لفوز تاريخي في الدوري العراقي 12 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل