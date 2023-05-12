تقرير: جواو فيليكس يريد البقاء إنجلترا.. ولكن ليس مع تشيلسي
الجمعة، 12 مايو 2023 - 11:54
كتب : FilGoal
يرغب جواو فيليكس لاعب تشيلسي المعار من أتليتكو مدريد البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل وعدم العودة إلى إسبانيا مجددا.
جواو فيليكس
النادي : تشيلسي
لكن ذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية في تقرير لها أن اللاعب البرتغالي يرغب في اللعب لأحد منافسي تشيلسي في ظل غياب البلوز الموسم المقبل عن كافة البطولات الأوروبية.
وأوضح التقرير أن هذا يعني أن المنافسين على ضم فيليكس هم نيوكاسل وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال.
أما مانشستر سيتي فاحتمالية ضمه لفيليكس مستبعدة تماما.
وانضم فيليكس إلى تشيلسي في شهر يناير الماضي معارا لنهاية الموسم.
وخاض صاحب الـ23 عاما مع تشيلسي 17 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف.
وينتهي تعاقد فيليكس مع أتليتكو مدريد في صيف عام 2027.
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