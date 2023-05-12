قائمة الإسماعيلي – تواجد مدبولي وباهر المحمدي وسيرجي أكا ضد الزمالك

أسامة نبيه: يوسف لم يجدد مع الزمالك.. وموقفه من بيراميدز

مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك

أمير مرتضى: انتخبتم رئيس النادي لأنه قوي وليس "كيوت"

مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت

من بينهم التدخل الحكومي.. مرتضى: جهزنا 3 ملفات لإرسالها إلى فيفا والمحكمة الرياضية

ملف - مؤتمر الزمالك: لا قائم بالأعمال و3 ملفات أمام فيفا.. وشخص "غير مخلص" في المجلس

مران الزمالك – انتظام الزناري وعمرو السيسي.. ومنسي وجمعة يواصلان التأهيل

فخر الدين بن يوسف: لم أقصد الإساءة لـ الإسماعيلي