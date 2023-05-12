قائمة الإسماعيلي – تواجد مدبولي وباهر المحمدي وسيرجي أكا ضد الزمالك

الجمعة، 12 مايو 2023 - 11:02

كتب : FilGoal

الإسماعيلي- بيراميدز

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه المستدعاة للقاء الزمالك غدا السبت في الدوري.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه الزمالك في ملعبه في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد في 43 نقطة من 25 مباراة خاضها.

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فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 بـ26 نقطة من نفس عدد المباريات.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي- أحمد عادل

في الدفاع: باهر المحمدي- محمد هاشم- محمد نصر- محمد بيومي- عصام صبحي- كريم عرفات- محمد دسوقي- كريم الديب

في الوسط: عماد حمدي- سيرجي أكا- محمد مخلوف- أحمد مدبولي- محمد عبد السميع- عمر الساعي- ياو أنور

في الهجوم: محمود الشبراوي- محمد الشامي- فراس شواط

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري
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