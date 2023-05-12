مواعيد مباريات اليوم 12-5-2023 والقنوات الناقلة.. الترجي والأهلي ونهائي كأس خادم الحرمين

الجمعة، 12 مايو 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

يشهد اليوم الجمعة إقامة العديد من المباريات.

وسوف يلتقي الترجي مع منافسه الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس.

وسوف تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وفي السعودية سيواجه الهلال منافسه الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1" و"أبو ظبي الرياضية 1".

وفي الدوري الإسباني سيواجه مايوركا منافسه قادش في تمام العاشرة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي الدوري الإيطالي سيواجه لاتسيو منافسه ليتشي في العاشرة إلا ربع مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

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الأهلي الترجي الهلال الوحدة
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