مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك

تحدث مرتضى منصور عن شخص وصفه بـ "غير المخلص" داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك خلال المؤتمر الذي انعقد داخل مقر النادي.

وقال مرتضى في المؤتمر: "مجلس الإدارة كله مخلصين عدا شخص واحد هو من لم يحضر اليوم".

وأضاف "هذا العضو كان يتصل بوزير الرياضة ليتولى رئاسة النادي بدلا مني".

في المؤتمر ذاته أعلن خالد لطيف أمين صندوق النادي تمسك مجلس الإدارة باستمرار مرتضى منصور في رئاسة النادي رغم صدور حكما قضائيا بعزله من منصبه.

فيما أوضح أحمد مرتضى منصور عضو المجلس: "أقول لوزير الرياضة إننا لن نعين قائما بأعمال الرئيس، وإذا أراد حل المجلس فليفعل".

كما أعلن مرتضى منصور عن إرسال 3 ملفات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية، ضد الاتحاد المصري والنادي الأهلي.

ملف - مؤتمر الزمالك: لا قائم بالأعمال و3 ملفات أمام فيفا.. وشخص "غير مخلص" في المجلس

واتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وإلزام مجلس إدارة النادي بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.

وأعلنت وزارة الرياضة التزامها بتنفيذ الحكم، كما أوضحت الوزارة إن الطعن ضد الحكم لا يوقف العزل.