ملف - مؤتمر الزمالك: لا قائم بالأعمال و3 ملفات أمام فيفا.. وشخص "غير مخلص" في المجلس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لوقائع المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة نادي الزمالك في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي انعقد صباح اليوم.

وينطلق المؤتمر داخل مقر النادي الأبيض خلال دقائق.

واتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وإلزام مجلس إدارة النادي بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.

وأعلنت وزارة الرياضة التزامها بتنفيذ الحكم، كما أوضحت الوزارة إن الطعن ضد الحكم لا يوقف العزل.

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بداية المؤتمر الصحفي لـ مرتضى منصور

مرتضى: الزمالك مقبل على كارثة رياضية وهو ما أكدته في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية.

مرتضى: لن أصطدم بالقضاء أو النيابة العامة فهم رموز للبلد.

مرتضى: جهزنا عدة ملفات سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية "كاس" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي

مرتضى: الملف الأول هو التدخل الحكومي من أشرف صبحي وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك في عام 2020. الملف الثاني هو العنصرية والتنمر ضد بعض لاعبي الفريق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا". أما الملف الثالث فهو قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

مرتضى: من أمن العقاب أساء الأدب. كهربا موقوف دوليا ولعب أمام سموحة، وموقوف محليا ولعب مباراة السوبر. لجنة الانضباط تنفذ قراراتها فور صدورها وهذا ليس قابلا للنقاش. وبدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات احتراما لقرارات لجنة الانضباط.

مرتضى: الزمالك أكبر نادي في مصر وإفريقيا، هكذا نراه. ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي.

مرتضى: عندما لجأت للقضاء الإداري في أزمة القيد كنت أختصم وزير الشباب والرياضة وليس اتحاد الكرة.

مرتضى: وصلتني 3 قضايا رُفعت ضدي بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر، ووزير الرياضة أرسل لجنة للتفتيش على النادي، وطلبت محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ 2018 حتى يناير 2021 بالرغم من أن المجلس الحالي لم يكن قد تولى المسؤولية وقتها.

مرتضى: أرصدة الزمالك محجوز عليها. لست قادرا على إدخال جنيها واحدا للنادي بسبب حجز ممدوح عباس الرئيس السابق. في خلال أسبوعين لن تجد موظفا أو عاملا في النادي.

مرتضى: حتى الآن لم أطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وأرجح أني لن أطعن. وأسلم النادي الآن لكي تتسلمه الوزارة، وأخبروني من أين ستدفعوا المبالغ المطلوبة. الشركة الراعية لا ترد على مطالبي لأنهم لا يعرفون موقف استمراري من عدمه، وكذلك مستأجري المحلات يتصلون بي للاستفسار عن بقائي. أنا من يجلب الأموال والكل يعرف.

مرتضى: لا علاقة لاستمراري أو رحيلي بالملفات التي سأقدمها إلى فيفا، لأن هذا الأمر يظل في رقبتي.

خالد لطيف:

"مجلس الإدارة بالإجماع متمسك باستمرار مرتضى منصور في إدارة النادي".

أحمد مرتضى منصور:

"باختصار الموضوع أصبح صعبا. فرع النادي في أكتوبر بحاجة للمال، وكلما جلبنا الأموال يتم الحجز عليها. أرسلنا خطابا للشركة المنفذة للبدء في العمل، فتم حبس رئيس النادي. اتصلت بالشركة الأسبوع الماضي فقالوا لي: نحن لا نعرف موقف استمراركم من عدمه".

"عندما نتحدث مع أي لاعب للتعاقد معه يسألنا عن موقف استمرارنا، والكل يعرف أن رئيس النادي هو من يجلب الأموال".

"السيد رئيس اللجنة المعينة السابقة أرسل للوزير طلبا لإنشاء مبادرة مثل "ناديك يناديك" وهذا ما رأيته في الخطابات".

"في 2013 كنت عضوا في مجلس الإدارة ولا أجد كرسيا لأجلس عليه. من يتأثر دائما هم عمال النادي".

"أقول لوزير الرياضة "من الآخر" نحن لن نعين قائم بأعمال رئيس النادي. إذا أردت حل المجلس حله بالكامل. نحن لسنا بحاجة للمناصب".

"لا علاقة لاستمراري أو رحيلي بالملفات التي سأقدمها إلى فيفا، لأن هذا الأمر يظل في رقبتي".

أمير مرتضى منصور:

"تمكننا من إقناع طارق حامد وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي بالتجديد، ولكن "العك" الذي حدث في عام واحد أفسد كل شيء. 50 شخصا أداروا ملف كرة القدم بعد ذلك".

"في أزمة قيد صفقات يناير كان يجب أن يتم الفصل في سلامة موقف الزمالك، إما بصحة القيد أو بعدم صحته، ولكن من سيدفع ثمن 25 يوما من التعطيل"؟

"قبل رحيلي بعد حل المجلس كانت المديونية 12 مليون جنيه، بعد عودتي وجدتها 70 مليون. في جلسة واحدة مع اتحاد الكرة خفضنا 35 مليون جنيه من المديونية بعد أن اتضح وجود خطأ في الحسابات".

"مرتضى منصور يعرف أني لم أكن مؤيدا للعودة مرة أخرى".

"مرتضى منصور لم يكن أبدا هادئا أو "كيوت" أو يحل الخلافات بالدبلوماسية. لقد انتخبتوه لأنه رجل قوي. وبالتالي حين يقولون إن مشكلته مع اتحاد الكرة "شخصية"، لا نحن ندير أعمالا مختلفة وليس لدينا أي "خناقة" غير الزمالك.

"لن نتشاجر طوال العمر ولن نواصل في دوامة المشاكل، فنحن من يتأثر كأسرة وسمعة. إذا سجل لاعب فنحن الأنجح في العالم، وإذا أتت الكرة خارج المرمى أصبح فاشلا و"بتاع عمولات" و"عزبة" وهكذا".

"أتمنى أن يتحمل كل شخص مسؤوليته، ويجب أن يعرف وزير الشباب أن الزمالك ليس شركة وليس ناديا صغيرا، بل تاريخه أكبر منا ومن الوزارة".

مرتضى منصور:

"مجلس الإدارة كله مخلصين عدا شخص واحد هو من لم يحضر اليوم. وكان يتصل بوزير الرياضة ليتولى رئاسة النادي بدلا مني".