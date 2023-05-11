مؤتمر نبيل معلول: مباراة الأهلي هي الأهم في الموسم.. والترجي يعلمنا اللعب لأجل الفوز

تحدث نبيل معلول مدرب الترجي التونسي عن أهمية مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي غدا الجمعة ضيفا على الترجي في ملعب رادس لملاقاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول في المؤتمر الصحفي: "هذه أهم مباراة في الموسم. يجب أن يثق اللاعبون بأنفسهم. كان هناك سلبيات في المباريات الماضية ولكن الإيجابيات كانت أكثر".

وأضاف "لدينا الروح والانضباط التكتيكي رغم الغيابات في الآونة الأخيرة. الكل يعرف أهمية مباراة الأهلي وبإذن الله سنقدم مباراة كبيرة".

وأوضح "الهدف الأسمى بالنسبة لجماهير الترجي هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا. خسرنا مباراتين وهذا صحيح، ولكن إذا لم أملك الثقة في فريقي فلن تجدني في منصبي".

وتابع "اللاعبون عاقدون العزم ولدي ثقة كبيرة فيهم تماما كما تثق الجماهير في فريقه. نحن لا نحب الخسارة. لعبت 9 سنوات في الترجي وفزت بالدوري 6 مرات والكأس 3 مرات. الترجي يعلمك اللعب لأجل الفوز".

وواصل معلول "الأمر لا يتعلق بالأهلي، أيا يكن خصمنا فنحن نلعب لأجل الفوز. نلعب على أرضنا في رادس ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية".

وأكمل "لا يجب أن ننساق وراء الاستفزاز ونحتاج لإكمال مباراتنا بـ 11 لاعبا. حضرنا لكل شيء وأتمنى أن نكون في أوج العطاء".

واختتم "نشعر بالإحباط للعب بدون جماهيرنا".

ويلعب الترجي بدون جماهيره بعقوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقب أحداث الشغب التي وقعت أمام شبيبة القبائل الجزائري.