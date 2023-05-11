مؤتمر كولر: الغيابات لن تؤثر على الأهلي والترجي.. موقف كريستو وأثق في لاعبيني

يؤمن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن الغيابات لن تؤثر على فريقه أو منافسه الترجي في المباراة التي ستجمع بينهما غدا الجمعة.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في ملعب رادس لملاقاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "الفريق جاهز وكل اللاعبين سيكونون في قمة تركيزهم".

وواصل "المباراة تجمع بين فريقين كبيرين وبطلين في قارة إفريقيا، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة في ظل طموح ورغبة كل منا في الوصول للنهائي".

وعن الغيابات في صفوف الترجي قال: "هناك غيابات في صفوف الفريقين ولكنها لن تكون مؤثرة في رأيي، فالفرق الكبيرة تستطيع التعامل مع الغيابات كما أن كل فريق لديه مدرب يستطيع التعامل مع تلك المواقف".

وشدد المدرب السويسري "الترجي فريق كبير وأي لاعب يرتدي قميصه يستطيع المشاركة وقد يكون غياب لاعب أو اثنين مؤثرا، لكن الجهاز الفني يستطيع التعامل معها من خلال البدائل داخل قائمة الفريق".

وواصل كولر تصريحاته "شاهدت مباريات للترجي وهو فريق صعب ويضم خبرات وسنحاول استغلال فرصنا".

وأردف "أعرف أن الترجي دائما يصل لأعلى مستوياته في بطولة إفريقيا وهو يقوده مدير فني يمتلك الكثير من الخبرات الإفريقية".

وعن موقف لاعبه محمد الضاوي "كريستو" قال: هو لاعب مهم ونؤمن بقدراته ولكنه تعرض لإصابة أبعدته لفترة عنا".

واختتم كولر مؤتمره قائلا: "مقتنع أن كل لاعبي فريقي سيكونون في قمة تركيزهم وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة الإياب".

وكشف مصدر من الترجي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق الأقرب لغيابات الفريق ضد الأهلي وقال: "الأقرب للغياب هم الحارس معز بن شريفية وهاني عمامو وغيلان الشعلالي وحمدو الهوني ومحمد فيصل أبو زريق "شرارة" وذلك بسبب الإصابات المختلفة".

وواصل "أما رياض بن عياد فتأكد غيابه بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وعن سبب إصابات اللاعبين الخمسة المذكورين سلفا قال المصدر: "بن شريفية يعاني من تمزق عضلي، والشعلالي لديه كدمة في الركبة".

وواصل "أما حمدو الهوني فيعاني من إصابة في الكاحل، وعمامو لديه إصابة في الركبة".

وأتم المصدر تصريحاته "أما شرارة فيعاني من مشكلة في وتر أكيليس".