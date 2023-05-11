التشكيل - دي ماريا ضد بونو في موقعة يوفنتوس وإشبيلية

الخميس، 11 مايو 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - يوفنتوس

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل يوفي كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

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خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كوادرادو - فابيو ميريتي - مانويل لوكاتيلي - أدريون رابيو - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - دوسان فلاهوفيتش

فيما جاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: فيرناندو ريجيس - إيفان راكيتيتش - برايان خيل

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس - يوسف النصيري - أوليفر توريس

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل 18 مايو.

ويلعب على الجانب الآخر روما الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني.

وكان إشبيلية قد تأهل من ربع النهائي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بينما تأهل يوفنتوس على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

الدوري الأوروبي يوفنتوس إشبيلية
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