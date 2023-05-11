التشكيل - دي ماريا ضد بونو في موقعة يوفنتوس وإشبيلية

مباشر الدوري الأوروبي - يوفنتوس (0) (0) إشبيلة وروما (0) (0) ليفركوزن.. بداية المباراتين

ضربة قوية لأرسنال.. ذا أثليتك: غياب ساليبا وزينشينكو لنهاية الموسم

تقرير: أستون فيلا مهتم بضم أسينسيو بسبب مدير برشلونة

ماروتا: إنزاجي وأونانا مستمران مع إنتر

محامي لياو: المفاوضات مع ميلان طويلة ولكن

كانتي عن مستقبله: أريد أن أكون جزءا من مستقبل تشيلسي

لا ريبوبليكا: أرناتوفيتش يحدد مستقبله بين ميلان وروما

أرنولد يختار أفضل صناعة لهدف: لم أقصدها ولكنها كانت في غاية الأهمية